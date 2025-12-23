כיכר השבת

שמוליק קליין משיק את אלבום הבכורה שלו: "שמואל א'"

לאחר תקופת בישול ממושכת, זה קורה באופן רשמי - "שמואל א', אלבום הבכורה של שמוליק קליין יוצא לאוויר העולם, יחד עם טובי השמות במוזיקה החסידית, ובהפקתו של יואלי דיקמן (סינגלים וקליפים)

"שמואל א'" הוא אלבום חדשני ומגוון, ומאחוריו עומדים מיטב השמות במוזיקה החסידית, החל מיואלי דיקמן שאמון על הפקת האלבום, ואף הלחין ועיבד כמה מהשירים, דרך המלחינים הערשי ויינברגער, ליפא שמלצער, שלומי אזריאל, אהרן רזאל שאף הצטרף לדואט ועיבד את "השמיעיני". וכלה בטובי המעבדים, נפתלי משה שניצלער, דודי קאליש שהצטרף גם הוא לדואט, יהודה גלילי, יענקי שטיינמץ ומנדי סופר.

האלבום יוצא לאחר תקופה ארוכה של בישול באולפנים, וצפוי להנפיק שורת להיטים חדשה. כמו שרק שמוליק יודע להביא.

קרדיטים:

הפקה: סטייג' ארט

לחן: הרשי ויינברגר

עיבוד: נפתלי משה שניצלער

הפקה מוזיקלית: יואלי דיקמן

