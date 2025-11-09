אחרי שלושה סינגלים שזכו להתרגשויות ותגובות חמות, שמוליק סוכות משיק את אלבומו השני – "הילד הזה", הכולל שישה שירים חדשים ומרגשים. את הלחנים כתבו אלי קליין ובנצי שטיין, כשעל העיבודים חתומים קליין ואיצי ברי.

יחד עם יציאת האלבום, יוצא שמוליק סוכות למופע ענק בארנה, בו יבצע את האלבום החדש, לצד להיטיו הישנים, יחד עם מרדכי שפירא, יידל ורדיגר, ביני לנדאו ושמואל, עם עיבוד וניצוח מוזיקלי של יואלי דיקמן.

קרדיטים:

לחן ומילים: אלי קליין

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי

מילים:

רואה לך בעיניים

זה לא אותו דבר

כמה בכית בנתיים

ושום דבר לא עבר

עוד יום באותו מקום

עוד יום וזה לא חלום

ואף פעם לא לאבד תקווה

אז תהיה חזק ילד של אבא

אל תישבר ברוח

אתה לא לבד ילד של אבא

עכשיו אתה בטוח

גיבור עולם אני מחזיק לך יד

תזכור תמיד אתה לא לבד

ויש מי שאוסף את דמעותיך

לפעמים כואב אין מה לעשות

והלב הלב נשבר

למה דווקא אתה בשליחות הזאת

אחד מול כל העולם

תמיד תזכור שיש גם טוב

בקצה הדרך בוקע אור

אז אף פעם אל תאבד תקווה