יוסי פריד וAJE בגרסת הראפ באנגלית: "לעולם לא מאוחר"

לאחר הביצועים המרגשים עם שמילי רוטשילד ומנדי טוורסקי, יוסי פריד חושף את החלק השלישי בסדרת “Never Too Late” – והפעם באנגלית, בשיתוף הזמר והיוצר AJE. הגרסה החדשה מביאה את המסר האוניברסלי של השיר לקהל רחב עוד יותר, בשפה שמדברת לכל אחד, בכל מקום בעולם. פריד מספר כי דווקא אחרי התקופה הקשה בה היה מאושפז ונאבק על חייו, הרגיש שהמסר “It’s never too late” חייב להישמע גם מחוץ לגבולות השפה והקהילה.

הדואט עם AJE מוסיף ניחוח עכשווי ומפיק גשר בין עולמות – בין נשמה חסידית לאנרגיה מודרנית ובינלאומית. השניים מגישים יחד ביצוע עוצמתי ומלא אמונה שמדגיש כי אין זמן נכון יותר מ־עכשיו להתחיל מחדש. כך ממשיך פריד לבסס את “Never Too Late” כסדרה חוצת גבולות ושפות, המחברת בין אנשים, תרבויות ולבבות – סביב אמירה אחת פשוטה ונצחית: It’s never too late.

קרדיטים:

לחן ומילים: יוסי פריד

מילים ראפ: AJE

עיבוד, הפקה מוזיקלית: שרולי ברונכר

מילים ותרגום:

Listen AJ איי־ג’יי, תקשיב.

I’ve been there from the start אני הייתי שם מההתחלה.

I know you got heart אני יודע שיש לך לב גדול.

I watched you light up that spark just to light up the dark ראיתי אותך מצית את הניצוץ רק כדי להאיר את החושך.

I’ve seen you falling apart, then put the pieces back together ראיתי אותך מתפרק – ואז מרכיב את עצמך מחדש.

Then you wish upon a star hopin everything gets better ואז מבקש משאלה, מקווה שהכול ישתפר.

Was facing demons and monster right from the line of scrimmage עמדתי מול שדים ומפלצות כבר מהקו הראשון.

The voices were screaming, we gotta stay up for the image הקולות צרחו: חייבים להחזיק מעמד בשביל התדמית.

I felt like an imposter, but I kept doing their biddin’ הרגשתי מתחזה, אבל המשכתי לעשות מה שהם דרשו.

If only I’d have known the end right in the beginning אם רק הייתי יודע את הסוף כבר בהתחלה.

Now it’s mission impossible עכשיו זו משימה בלתי אפשרית.

I never felt any other pain that is comparable לא הרגשתי כאב שמתקרב לזה בכלל.

I tried to turn on monster mode, but even with the beast inside couldn’t deal with the obstacles ניסיתי לעבור למצב "מפלצת", אבל אפילו עם החיה שבתוכי לא הצלחתי להתמודד עם המכשולים.

I’ve been through a lot but still, you know that the plot will thicken עברתי הרבה, אבל אתה יודע שהעלילה רק הולכת ומסתבכת.

I lied there in my bed, the withdrawals were kickin’ שכבתי שם במיטה, הגמילה הכתה בי.

I felt I’d rather be dead and my parents they listened הרגשתי שאני מעדיף למות – וההורים שלי שמעו אותי.

And the tears they’d glisten as they fell from our eyes. והדמעות נצצו כשהן זלגו לנו מהעיניים.

thank G-d that I’m alive ברוך ה’, אני חי.

Thank G-d I didn’t give in and I’m still here for the fight ברוך ה’ שלא נכנעתי – ואני עדיין כאן להילחם.

‘Cause….. כי…

Okay אוקיי.

I’m a warrior אני לוחם.

G-d I know we’re glorious ריבונו של עולם, אני יודע שאנחנו נפלאים.

Now listen how the story goes עכשיו תקשיב איך הסיפור ממשיך.

I know we’ll be victorious אני יודע שננצח.

I show up everyday, put one foot in front of the other אני מגיע כל יום, שם רגל אחת לפני השנייה.

I’m out here livin my life, I said I can’t be livin’ no other Huh אני פה, חי את החיים שלי – אמרתי שאין לי חיים אחרים לחיות.

Many times I felt like giving up, but instead I just had to pivot המון פעמים הרגשתי לוותר, אבל במקום זה פשוט הייתי חייב לשנות כיוון.

And then I took my shot b/c I came in it to win it ואז יריתי את הירייה שלי – כי באתי לפה בשביל לנצח.

I keep looking up high to G-d, but then I’m made in His image אני ממשיך להסתכל למעלה אל ה’, ואז נזכר שאני נברא בצלמו.

I don’t like asking why no more, I’d rather just jump in it אני כבר לא אוהב לשאול "למה" – מעדיף פשוט לקפוץ פנימה.

I keep loyal to myself and I’m afraid, I’ll just admit it אני נשאר נאמן לעצמי, ואני מפחד – אני מודה.

But I’m royal as the son of G-d, I’ll wait here to see what’s written אבל אני בן של מלך, בן של ה’, ואני אחכה פה לראות מה נגזר עליי.

And even though at times he feels so far, I know that He’s just hidden וגם כשמרגיש שהוא רחוק – אני יודע שהוא רק מסתתר.

He just wants to see me start anew and become more independent הוא פשוט רוצה לראות אותי מתחיל מחדש, ונהיה עצמאי יותר.