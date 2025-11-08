דיג'יי KLMN ו'שלפינג נחת' בגרסה מלהיבה ללהיט: "הרבי פה"

כשהאנרגיה בחדר יורדת, והנשמה צריכה דחיפה קדימה, לפעמים כל מה שצריך זה ניגון מוכר אחד, שורה אחת שאומרת: "דער רבי איז דא - הרבי פה!"

הביצוע החדש של DJ KLMN והצמד המלהיב 'שלפינג נחת' מחבר בין הקצב שפועם ברחבת הריקודים, לבין פעימות הלב של בית המדרש. הרעיון לשיר צץ מהרצון ליצור רמיקס חדש ללהיט הענק של יהודה גרין, בשילוב האנרגיה המחשמלת של אומן בראש השנה, ההתוועדות הכי גדולה בעולם, בה שמונים אלף יהודים מתאחדים לתפילה, ריקוד, שמחה, לימוד תורה וקצב אחד משותף.

השיר נולד מלילות ארוכים של עבודה, בירושלים, קראון הייטס ועד מיאמי הרחוקה, בהם הביטים נפגשו עם הניגונים, והשמחה פגשה את העמקות.

DJ KLMN, שמוכר בזכות היכולת שלו לשלב בין אווירה חסידית עתיקה לבין ביטים אלקטרוניים עדכניים, חבר שוב ל'שלפינג נחת' - להקת הג'אם היהודית הייחודית, שידועה בהומור ובקול הנשמה שלה, והפכה לאהובה על קהל הפסטיבלים היהודיים בכל העולם. יחד הם יצרו משהו שירים את הקהל על הרגליים — ויטיס את הלב לשמיים.

"הרבי פה" הוא לא סתם להיט מסיבות - זו קריאה שמעירה את הלב, תזכורת לניצוץ היהודי הקטן שיש בכל אחד מאיתנו. לא משנה היכן אתה, ולאן נסחפת, הנוכחות של הרבי, האור וההכוונה שלו תמיד יכולים למצוא אותך. כשהאנרגיה הזו מתפרצת, הקירות רועדים, הידיים מוחאות כף, והנשמות מתחילות לרקוד.

תרימו את הווליום, עצמו את העיניים וצאו בריקוד: הרבי פה.

קרדיטים:

הפקה: DJ KLMN ו'שלפינג נחת'

לחן: DJ KLMN

מילים וביצוע: 'שלפינג נחת'