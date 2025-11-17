הלהיט האמריקאי-ישראלי בגרסה חדשה וסוחפת במיוחד

בזמן שהשיר "בעקיטשע" כובש כל במה אפשרית, דיג'יי שמוליק ברגר מפתיע עם רמיקס חדשני וסוחף.

שמוליק משתף: "כששמעתי לראשונה את השיר 'בעקיטשע', מיד נדלקתי והבנתי שאני פשוט חייב להכין לו רמיקס מטורף. כילד שגדל בחסידות, להיכנס לתפילה בלי בעקיטשע זה כמעט כמו לא להתפלל בכלל. הסיפור שמוזכר בשיר – על חסיד שהגיע לרב'ה ושכח את הבעקיטשע, והרב'ה אמר לו: אני לא צריך את הבעקיטשע שלך, אני צריך אותך, את הלב שלך – תפס אותי חזק וריגש אותי מאוד."

קרדיטים:

מילים ולחן: שרולי גרין ומוטי וויס

ביצוע במקור: שרולי גרין ומוטי וויס

ווקאל אלקטרוני: דיוויד טויב

הפקה מוזיקלית: שמוליק ברגר