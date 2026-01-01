כיכר השבת

האחים יעקב יהודה ושלוימי דסקל בסינגל חדש עם מקהלת 'מלכות': "תגלה אור"

האחים דסקל ומקהלת 'מלכות' בסינגל חדש מתוך פרויקט משותף שלהם. הלחן של האח יעקב יהודה ואילו העיבוד וההפקה המוזיקלית של נפתלי לנדסמן (סינגלים וקליפים)

שרים דסקל! סינגל חדש, סוחף ומרגש, רואה אור מבית היוצר של משפחת דסקל. 'תגלה אור', כך נקרא הלחן המיוחד שכבר החל להתפשט בזעיר אנפין בחצרות החסידות והיכלי הישיבות, אשר הולחן ע"י האח הגדול ר' יעקב יהודה (יענקי דסקל...) על מילות הפיוט של בעל החרדים זי"ע אשר מבטא את הקשר הנצחי שבין כלל ישראל לקב"ה, מוגש לראשונה בדואט עם אחיו שלוימי דסקל מארה"ב ששרים יחד "עולם ועד לא תהיה בינינו פרידה...".

השיר שיוצא לאור לרגל שמחת הבר מצווה לבנו של יענקי דסקל, אור לי"ג טבת, הוא סנונית ראשונה מתוך סדרה חדשה של האחים דסקל העונה לשם 'ד'ברועדערס זינגען דסקל' (האחים שרים דסקל) של יענקי ושלוימי.

לביצוע חוברת מקהלת 'מלכות' בניצוחו של פנחס ביכלר שעיבד אותו קולית, כאשר על העיבוד המוזיקאלי חתום מעבד הבית של 'מלכות', נפתלי לנדסמן – חבר המקהלה.

על מקהלת הילדים מנצח מוישי קרויס ממקהלת הילדים 'אידיש נחת' המפורסמת מניו-יורק.

קרדיטים:

לחן: יעקב יהודה דסקל

עיבוד והפקה מוזיקלית: נפתלי לנדסמן

