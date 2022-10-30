תחת כיפת השמים, ב'כתר הרימון' בבני ברק, בשמחת החתונה של משפחת שפירא, חופה ייחודית עם כל השמות הגדולים מהארץ ומחו"ל: מונה רוזנבלום ותזמורת ענק, מקהלת מלכות בניצוחו של פנחס ביכלר, משה וינטרויב, יעקב דסקל, שלוימי גרטנר מלונדון וגם ילד הפלא שלום סאל מארה"ב (קליפים)
יענקי דסקל המלחין ובעל המנגן הרשמי לבית ויז'ניץ ואשר חתום על להיטי ענק שכבשו את עולם החתונות והקומזיצים כמו: ויהי נועם, הכל יודוך, ואילו פינו ועוד, משיק כעת לאחר ציפייה רבה את אלבום הבכורה "נאר מיט אמונה" (סינגלים)
כוחות מוזיקליים שונים חברו להם יחדיו למופע מיוחד בעיבוד מושקע של המעבד מונה רוזנבלום, וביצעו את השיר הנוסטלגי שבוצע במקור לפני כמה עשורים על ידי מרדכי בן דוד - "הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא" (מוזיקה)