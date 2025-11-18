שי גז מתגבר על החסימות בסינגל חדש: "איזה יום"

שי גז: "השיר נולד מתוך רצון לכתוב שיר קליל וזורם, אחרי תקופה שבה היה לי קשה לשבור חסימות ולכתוב.

השיר הזה מזכיר לנו שבתוך כל מה שעוברים במהלך היום כמובן גם המלחמות מול היצר הרע - רק ה' יתברך יכול לעזור.

אם עברתם יום דומה, אם גם אתם מרגישים לפעמים תקועים וחסומים - תכתבו לי בתגובות איך אתם מתמודדים, אשמח ממש לשמוע כמובן זה יכול לחזק עוד אנשים".

קרדיטים:

מילים ולחן: שי גז

עיבוד והפקה מוזיקלית: שי גז

מילים:

פזמון:

איזה יום נפל עליי אני משתגע

היצר מנסה לירות אבל הוא לא פוגע

אם לא ה' שומר עליי בדוק אני טובע

טובע טובע טובע בע בע בע

בית א:

בזכותו אני נושם

הכל שלו ברוך ה'

כישרון אני לא אשם

פלואו פגז אחי ריקושט

מתפלל וזה מתגשם

לפעמים אני מתקשה

לא מוותר גם אם קצת קשה

מאמין ולא מתפשר

עצובים מסתתרים מהאחורי הסמיילי

האמת היא נעדרת זה נהיה ויראלי

תקועים בלופ אחי כמו חוט דנטלי

שומר על חיוך נקי שלווה מנטלית

את כל החסימות שעברו עליי

לקחתי למדתי להכיר את שי

אל תשמח כשאני למטה

הכל לטובה הכל זה אבא

פזמון:

איזה יום נפל עליי אני משתגע

היצר מנסה לירות אבל הוא לא פוגע

אם לא ה' שומר עליי בדוק אני טובע

טובע טובע טובע בע בע בע

בית ב:

בבין לבין אני עדיין בן

עוד מתקן לא מתפנן

מתאמן להיות שלם

מודה לה' על שנותן

מחפש לעצמי את ה- space

די כבר נמאס מה- stress

לדבר עם ה' זה ב- base

רוצה לצאת מה- race race

Praise Praise

עולמות עליונים שם כולם בדרמה

כל היום שואלים: "תגיד כמה כמה?"

"על כל התגברות תביא לו מדליה"

חידוש גדול כמו הבעל שם-טוב

תן להיות איש פשוט עם לב-טוב

שומר כשרות עם כסף כיס

אה הגזמתי טוב עזוב

פזמון: X2

איזה יום נפל עליי אני משתגע

היצר מנסה לירות אבל הוא לא פוגע

אם לא ה' שומר עליי בדוק אני טובע

טובע טובע טובע בע בע בע