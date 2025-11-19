פרויקט צמאה: אברהם פריד בניגון שמחה מיוחד 

ערב ראש חודש כסלו ורגע לפני תחילת אירועי 'צמאה' בי"ט כסלו בבנייני האומה, רואה אור סינגל נוסף במסגרת פרויקט הניגונים המצליח. מדובר בניגון שמחה המכונה גם ׳ניגון לראש חודש כסלו׳ שזוכה לביצוע מרענן ומקפיץ של גדול הזמר החסידי אברהם פריד.

ראש חודש כסלו בפתח ומביא עמו את אורו של חג החנוכה וחג הגאולה החסידי י״ט בכסלו. בחגים אלו מאיר אורה של הנשמה היהודית, שמחת הנשמה מגביהה גם את הגוף ומשחררת אותו מכבליו, והוא פוצח בריקוד. בחב״ד יש ניגוני שמחה רבים. ניגון הזה, המכונה גם ׳ניגון לראש חודש כסלו׳ - הוא אחד השמחים שבהם.

ניגון קצבי זה בסגנון מארש, הולחן בידי אמן הניגון החב"די, ר' פייטל לוין, לרגל החלמתו של הרבי מליובאוויטש מהאירוע הלבבי שעבר בשמחת תורה בשנת תשל"ח (1977). בראש חודש כסלו החלים הרבי ויצא אל חסידיו, שהודו לה' ורקדו עם הניגון השמח והמיוחד הזה. השבוע גם נערך בחצרו של הרבי בברוקלין ניו יורק, כינוס השלוחים העולמי של שליחי חב״ד מכל העולם, המתקיים בכל שנה בסמיכות לר"ח כסלו. ניגון זה מושר על ידם בשמחה גדולה בזמן שמצטלמים לתמונה המפורסמת בחזית בית מדרשו של הרבי -770.

כעת, כשבועיים לפני שאירועי 'צמאה' יוצאים לדרך בבנייני האומה, רואה אור ביצוע מקפיץ לניגון, בביצוע גדול הזמר החסידי אברהם פריד, לרגל ראש חודש כסלו. פריד, ישתתף במופע המרכזי השנה לצד עקיבא, בניה ברבי ומוטי שטיינמץ. מדובר בנדבך נוסף במסגרת פרויקט הניגונים 'צמאה', בהובלת הרב משה שילת ובהפקתו המוזיקלית של נאור כרמי.

אברהם פריד: “הניגון הזה מבשר את בואו של חודש כסלו: חודש של אור, של ניסים ושל שמחה. חודש כסלו גם מבשר את בואם של אירועי ‘צמאה’. אני כבר מחכה ומצפה לפגוש אתכם בקרוב, ולרקוד איתכם את הניגון הזה שהוא מעין מעגל אינסופי של שמחה והתרוממות הנפש".