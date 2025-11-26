ניגון התפילה העתיק מקבל פנים חדשות ומפתיעות במיוחד

( צילום: יענקי אלהרר )

'עסן עסט זיך' כך נקרא באידיש ניגון חסידי עתיק שמסכם את מהות התפילה בראי החסידות. הניגון מבטא את תחושת החסיד רבי טוביה בעלקין: "לאכול – אוכלים, לשתות – שותים, אבל מה לעשות שלהתפלל – לא מתפלל לנו". התפילה לא באה לנו בצורה טבעית כמו אכילה ושתיה. צריך להתאמץ, להתכונן אליה, ורק אז אנחנו מצליחים להתפלל כראוי.