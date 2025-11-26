ניגון התפילה העתיק מקבל פנים חדשות ומפתיעות במיוחד

'עסן עסט זיך' כך נקרא באידיש ניגון חסידי עתיק שמסכם את מהות התפילה בראי החסידות. הניגון מבטא את תחושת החסיד רבי טוביה בעלקין: "לאכול – אוכלים, לשתות – שותים, אבל מה לעשות שלהתפלל – לא מתפלל לנו". התפילה לא באה לנו בצורה טבעית כמו אכילה ושתיה. צריך להתאמץ, להתכונן אליה, ורק אז אנחנו מצליחים להתפלל כראוי.
לראשונה ב׳צמאה׳ עולה מופע ייחודי וחדשני - פודקאסט לייב שפוגש מופע תפילה.
'תפילייב' הוא מופע חוויתי וסוחף על סולם התפילה מ'מודה אני' ועד 'עלינו לשבח', בהובלת שמוליק קפלן, מנחה פודקאסט 'הללו' בשילוב ניגונים ורעיונות שפותחים את הלב, בניהול המוסיקלי של יהושע לימוני יחד עם זמרים אורחים: ביני לנדאו ונריה מויאל ובשילוב קטעי מולטימדיה של רבנים ומשפיעים; הרב יהושע שפירא, הרב שניאור זלמן גופין, הרב משה שילת והרב מאיר קליין - והרכב מוזיקלי חי שיעניק עיבוד מיוחד לניגונים.
זהו שיר הנושא מתוך המופע.
קרדיטים:
לחן ומילים ׳עסן עסט זיך׳: החסיד ר׳ טוביה בעלקין ע״ה
מילים ׳רוצה להתפלל׳: יהושע לימוני, אפי שיינר
עיבוד: יהושע לימוני
0 תגובות