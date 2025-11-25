כיכר השבת

הלל מאיר ושמואל יפת מציגים מחרוזת חופה מהפנטת

הזמר שמואל מאיר והמוזיקאי שמואל יפת במחרוזת חופה חדשה וייחודית. ההפקה המוזיקלית והתזמורים של שמואל יפת (סינגלים וקליפים)

בעיצומה של עונת החתונות, מציג הלל מאיר מחרוזת חופה קלאסית ומלוטשת, שנבנתה במיוחד לרגעי הפסגה של זוגות שרוצים חוויה גדולה מהחיים. המחרוזת נוסעת בין רוך ונשמה לבין נוכחות בימתית מוקפדת, כשהכול עטוף באווירה נקייה, אלגנטית ומלאת רושם.

מאחורי הצלילים עומד שמואל יפת, שאחראי על העיבוד והניצוח, ויוצר שכבת צליל עשירה, רחבה ומסודרת בקפידה. התזמורים המדויקים, ההרמוניות שמדברות בעד עצמן והניהול המוזיקלי המדויק - כולם יחד מעצבים מחרוזת חופה מדויקת ומיוחדת, בדיוק כמו שהרגע הזה דורש.

קרדיטים:

עיבוד ותזמור: שמואל יפת

