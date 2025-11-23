כיכר השבת

נותי ליברמן מפתיע וחוזר בסינגל חדש: "שיפוצים"

הזמר והיוצר נותי ליברמן חוזר לאחר שנה וחצי של שתיקה עם סינגל קליפ חדש - "שיפוצים". ליברמן כתב והלחין ואילו ההפקה המוזיקלית של דוד איכילביץ' (סינגלים וקליפים)

אחרי שנה וחצי מחוץ לאור הזרקורים, נותי ליברמן חוזר עם “שיפוצים” – סינגל שמרגיש כמו פתיחה רשמית לעונה חדשה. השיר מסמן את תחילת יציאת השירים מהאלבום הקרוב, וצובע את החזרה שלו בכתיבה אישית וישירה שמדברת ישר ללב. זו לא חזרה שקטה – זה נותי שחוזר בדיוק כמו שחיכינו.

“שיפוצים” מתאר את התחושה שאנחנו כל הזמן באמצע תיקון – בגוף, בנפש, ובין לבין. לילות בלי שינה, מחשבות שלא נרגעות ותחושת שבירה פנימית שמלווה את המסע. בלי יותר מדי הסברים או פילוסופיה, ליברמן פשוט נותן לשיר לדבר. תיכנסו, תשמעו, ותבינו לבד למה חיכינו לזה כל כך.

קרדיטים:

מילים ולחן: נותי ליברמן

עיבוד והפקה מוסיקלית: דוד איכילביץ

2
בשיר 'חפר' הוא ביקש שיפוצים אז מה הוא אומר שלא תיאם על שיפוצים
חיים
1
הוציא את כל העצבים שלו בשיר הזה.. חח סתם
תהילה

