נותי ליברמן מפתיע וחוזר בסינגל חדש: "שיפוצים"

אחרי שנה וחצי מחוץ לאור הזרקורים, נותי ליברמן חוזר עם “שיפוצים” – סינגל שמרגיש כמו פתיחה רשמית לעונה חדשה. השיר מסמן את תחילת יציאת השירים מהאלבום הקרוב, וצובע את החזרה שלו בכתיבה אישית וישירה שמדברת ישר ללב. זו לא חזרה שקטה – זה נותי שחוזר בדיוק כמו שחיכינו.

“שיפוצים” מתאר את התחושה שאנחנו כל הזמן באמצע תיקון – בגוף, בנפש, ובין לבין. לילות בלי שינה, מחשבות שלא נרגעות ותחושת שבירה פנימית שמלווה את המסע. בלי יותר מדי הסברים או פילוסופיה, ליברמן פשוט נותן לשיר לדבר. תיכנסו, תשמעו, ותבינו לבד למה חיכינו לזה כל כך. קרדיטים: מילים ולחן: נותי ליברמן יוסי ויינברגר במחרוזת מקורית מיוחדת לכבוד חתונת בתו: "שירי הודאה" יאיר טוקר | 21:23 עיבוד והפקה מוסיקלית: דוד איכילביץ