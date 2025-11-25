שמוליק ברגר פותח פרק חדש בקריירה: לראשונה, אחרי שנים בהן נודע כאחד מהמעבדים והרמיקסרים המבוקשים. הוא משחרר שיר מקורי פרי יצירתו – "מודה על הכל", בו הוא מאחד קולות עם קובי ברומר ויוסי ברגר. הסינגל מסמן צעד משמעותי ומרגש המסמן שינוי כיוון מוזיקלי ויצירתי.

"מודה על הכל" הוא יריית הפתיחה לסדרה של סינגלים ושיתופי פעולה מקוריים שעתידים לצאת בקרוב, בהם יארח שמוליק את מיטב האמנים בז׳אנר. הסינגל החדש משלב בין הפקה עדכנית, דרייב סוחף, והרמוניה של שני מבצעים אהובים, ומציג את שמוליק כיוצר מבטיח, שלא רק משדרג להיטים קיימים, אלא אף מייצר סאונד חדש ואישי. קרדיטים: לחן: דייויד טויב, יוסי פריד, שמוליק ברגר קובי גרינבוים בסינגל חדש: "דיבר טוב" יאיר טוקר | 24.11.25 עיבוד והפקה מוזיקלית: שמוליק ברגר