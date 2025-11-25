כיכר השבת

שמוליק ברגר מארח את קובי ברומר ויוסי ברגר לסינגל לוהט: "מודה על הכל"

המוזיקאי והמעבד שמוליק ברגר מארח את יוסי ברגר וקובי ברומר בסינגל מקורי שהלחין עם יוסי פריד ודייויד טויב. ההפקה המוזיקלית של ברגר (סינגלים וקליפים) 

שמוליק ברגר פותח פרק חדש בקריירה: לראשונה, אחרי שנים בהן נודע כאחד מהמעבדים והרמיקסרים המבוקשים. הוא משחרר שיר מקורי פרי יצירתו – "מודה על הכל", בו הוא מאחד קולות עם קובי ברומר ויוסי ברגר. הסינגל מסמן צעד משמעותי ומרגש המסמן שינוי כיוון מוזיקלי ויצירתי.

"מודה על הכל" הוא יריית הפתיחה לסדרה של סינגלים ושיתופי פעולה מקוריים שעתידים לצאת בקרוב, בהם יארח שמוליק את מיטב האמנים בז׳אנר. הסינגל החדש משלב בין הפקה עדכנית, דרייב סוחף, והרמוניה של שני מבצעים אהובים, ומציג את שמוליק כיוצר מבטיח, שלא רק משדרג להיטים קיימים, אלא אף מייצר סאונד חדש ואישי.

קרדיטים:

לחן: דייויד טויב, יוסי פריד, שמוליק ברגר

עיבוד והפקה מוזיקלית: שמוליק ברגר

