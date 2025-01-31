במהלך שמחת חתונת בנו של ח"כ יעקב אשר, כאשר נכנס לאולם ח"כ בני גנץ, יו"ר 'כחל לבן', פצח עמי כהן יחד עם הזמר יוסי ברגר, בשיר "א גנץ יאר פריילעך" ולאחר מכן בשיר "לבנימין אמר", שהיה שמור עד כה לבנימין נתניהו • צפו בווידאו (אנשים)
ביום שלישי התקיימה חתונת הזמר והפייטן משה לוק בגן האירועים ג'ויה מיה. השתתפו ושימחו מיטב הזמרים והפייטנים בליווי תזמורתו של המעבד ישראל סוסנה. בין היתר הופיעו והשתתפו הזמרים: גבריאל אוחיון, קובי פרץ, מנדי ג'רופי, אברהם דוד, אמיל זריהן, רבי חיים לוק, יוסי ברגר, מידד טסה, משה קליין, אייל טויטו, הפרוייקט של רביבו, יובל טייב, איציק אורלב, קובי גרינבוים, שמעון סיבוני (קליפים)
מה ההבדלים הבולטים בין החתונות החרדיות בארץ לאלו שבחו"ל וכיצד הזמרים המופיעים בהן מצליחים לשמח מידי ערב מחדש, בדיוק כמו אתמול • לרגל פתיחת עונת החורף, "כיכר השבת" כינס לפאנל משעשע וסוער את בכירי תעשיית החתונות של המגזר החרדי; זמרים, צלמים ומפיק חתונות • וידאו (פרויקט מיוחד)