אהרון בן שושן חוגג את חתונת בנו בקליפ חדש: "מצווה גדולה"

הזמר והיוצר אהרון בן שושן חוזר עם סינגל קליפ חדש שהלחין - "מצווה גדולה". המילים מהמקורות ושל צביקה בורנשטיין. ההפקה המוזיקלית של המעבד עמית בן עטר (סינגלים וקליפים)

(צילום: צביקה בורנשטיין)

אהרון בן שושן מציג הסינגל החדש שלו "מצווה גדולה" יצירה חגיגית שמעניקה למילים המסורתיות רוח חדשה ולמסר הנצחי של היהדות ״להיות בשמחה״.

את הקליפ ביים צביקה בורנשטיין וצולם בחתונת בנו של בן שושן. רגע חי, ביתי ומלא נשמה שמאיר את השיר מבפנים. הלחן המקורי של בן שושן יחד עם העיבוד המוזיקלי של עמית בן עטר יוצרים חיבור מרגש בין מסורת לצליל עכשווי.

בן שושן, יליד מרוקו ובעל שורשי חזנות עשירים, ביסס לאורך השנים קריירה בינלאומית עם הופעות על במות ברחבי העולם. אלבומו האחרון A New Journey ממשיך את הקו המוזיקלי שמחבר בין עבר לעתיד.

"מצווה גדולה" הוא רגע של אור. הזמנה לעצור, לשמוח ולהכניס עוד טוב ללב.

קרדיטים:

לחן: אהרון בן שושן

מילים: מסורתיות וצביקה בורנשטיין

עיבוד: עמית בן עטר

