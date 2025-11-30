כיכר השבת

מוטי איידנסון ואבי אילסון בדואט חדש: "דיבור של הלב"

 דואט חדש של הזמרים אבי אילסון ומוטי איידנסון. השיר נכתב והולחן בידי איידנסון עצמו ומעובד על ידי אלי קליין ואיצי ברי (סינגלים וקליפים)

(צילום: דוד אוריאן)

“דיבור של הלב” דואט חדש של אבי אילסון ומוטי איידנסון, שנכתב והולחן בידי איידנסון עצמו ומעובד על ידי אלי קליין ואיצי ברי.

השיר, העוסק בכוחה של מנגינה ובדיבור הפנימי בין אב לבנו, מביא ניגון פנימי, עוצמתי וכנה שמתחבר ישירות אל הלב, ומלווה בקליפ מרגש המציג רגעים שקטים ונטולי מילים בין אב לבן.

החיבור בין השניים נוצר במהלך הופעה משותפת, שם אילסון נחשף ללחן והרגיש מיד שהוא רוצה להיות חלק מהפרויקט.

איידנסון מספר, כי “השיר נכתב מתוך מקום פנימי מאוד. רציתי ליצור משהו שמדבר אל הנשמה, שמחבר בין הדור לאבותיו ובין האדם ללב שלו.” אילסון מצטרף ומוסיף: “מוטי הוא יוצר אמיתי ומרגש. ברגע ששמעתי את השיר – ידעתי שאני רוצה להיות חלק ממנו. אני בטוח שהקהל ירגיש את הלב בדואט הזה.”

קרדיטים:

מילים ולחן: מוטי איידנסון

הפקה מוזיקלית: אלי קליין ואיצי ברי

מילים:

אבא נתת לי לב

שיודע ולא מוותר

ואבא נתת ללב שלי

שמרגיש אבל לא מדבר

מנגינה חדשה

ודע לך בני

שזה לא רק שיר לא סתם מנגינה

זה דיבור של הלב

דיבור של הלב של הנשמה

כשהשירה והלב נפגשים

אזי עולם גדול נוצר

1
וואו. בומבה!
המקורי

