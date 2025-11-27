"הילד הזה" של שמוליק סוכות מוצדק?! // ביקורת אלבום

שמוליק סוכות ממשיך את המסע המהיר שלו למרכז הבמה של המוזיקה היהודית עם אלבום EP חדש, השני שלו בתוך פחות משנה. מי שעומד שוב מאחורי ההפקה הוא מנהלו נטע לוין שלקח את סוכות כפרויקט. הפעם מדובר באלבום עם שישה שירים בלבד - "הילד הזה". לא מדובר באלבום של הפתעות גדולות, סוכות ממשיך בקו המוזיקלי של אלבום הבכורה שלו, מילים פשוטות בעברית, מנגינות קליטות והגשה בגובה העיניים עם החן המיוחד שלו.

>> למגזין המלא - לחצו כאן מתוך ששת השירים באלבום, חמישה מהם בעברית ואילו שיר אחד בלבד מהמקורות (מקדש מלך). צוות ההפקה הוא אותו צוות של אלבום הבכורה - בנצי שטיין אחראי על הלחנים והמילים של שלושה שירים, שניים נוספים כתב והלחין אלי קליין ואחד משותף לשני היוצרים יחד. ההפקה המוזיקלית שוב של הצמד המצליח, אלי קליין ואיצי ברי. בניגוד לאלבום הראשון שהיה אלבום יותר כללי מבחינת התכנים שלו, הפעם מדובר באלבום אישי הרבה יותר. למרות שסוכות הוא זמר מבצע ולא כתב או הלחין אף אחד משירי האלבום, מדובר בשירים שנכתבו עבורו ועליו. רשת X הוסיפה פיצ'ר אחד - ואלפי בוטים ופרופילים מזויפים נחשפו במערומיהם | הצצה מבהילה שמאי צוק | 14:30 "הייתי מוכר מדלת לדלת": כך הילד שנכשל בכל מקום - הפך לאחד המיליארדרים המצליחים בישראל ישראל שפירא | 14:30 שיר הנושא של האלבום "הילד הזה", נכתב והולחן על ידי אלי קליין, בהשראת סיפור חייו הידוע של סוכות שמשלב התמודדות עם גירושי הוריו וניכור הורי ארוך וקשה. לשיר צורף גם קליפ ייחודי שמשלב קטעי וידאו של סוכות כילד קטן. גם השיר "אל תסתתר" שכתב והלחין שטיין מרגיש אישי במיוחד בקולו של סוכות כמו גם "גיבור עולם" שכתב והלחין קליין, שיר חיזוק שעוסק בקשיי החיים עם המשפט "אז תהיה חזק ילד של אבא", שמחזיק את המשמעות הכפולה, אבא שבשמים אך גם אבא גשמי.

( צילום: נחמן אלבר ויצחק קלמן )

ישנו פער גדול בין השירים שכתב קליין לשירים שכתב שטיין באלבום. שטיין מתייחס למילים בעברית כמו שהוא מתייחס למילים מהמקורות, בגישת המוזיקה החסידית בה ניתן לחזור על טקסטים פעמיים במקום לכתוב בית נוסף. אני לא יודע אם זו עצלות או פשוט גישה מכוונת שמנסה להקליל את השיר ולהפוך אותו לזכיר. בשירים של קליין ישנם שני בתים כנהוג במוזיקה ישראלית והם מעניינים הרבה יותר.

בשיר המשותף שהשניים יצרו יחד, השיר שחותם את האלבום - "הסתכלת היום לשמים", קליין נכנע לגישה של שטיין והשיר כולל בית אחד שחוזר על עצמו פעמיים. זו חולשה גדולה של השיר שמספר סיפור. אין שום סיבה לספר את אותו סיפור פעמיים, זה מרגיש פשוט כמו מחזור. גם החזרה על הגימיק של הצעקה בקול "מבוגר": "הסתכלת היום לשמים?" מיותרת. זה משעשע ומעורר חיוך פעם אחת, אבל בפעם השנייה היה צריך להגיע פה בית אחר ורעיון שונה. גימיק שחוזר על עצמו פעמיים מאבד את חנו. בנוסף, תחילת השיר "החסיד הלך" לא מבוטאת מספיק ברור וכששמעתי את השיר לראשונה הייתי בטוח שהמילים הם "החסידלך", שילוב מוזר שלא הסתדר לי...

בניגוד לאלבום הקודם בו הלהיט ("תדבר אליו") היה די ברור מההתחלה, הפעם קצת קשה יותר לומר אילו שירים יבלטו מתוך האלבום. סביר להניח שסוכות ומנהליו מיהרו להוציא את האלבום כדי להרחיב באופן מיידי את הרפרטואר של הזמר המצליח. סוכות שהופיע בשנה האחרונה פעמיים בבנייני האומה ובקרוב יופיע בארנה הירושלמית, כשהוא מארח שורת זמרים מפוארת במיוחד, צריך דחוף שירים נוספים כדי להרחיב את המופע שלו וליצור עניין חדש.

אינני זוכר תקדים דומה לסוכות, בו זמר מצליח להפוך לפופולרי כל כך בזמן קצר כל כך. אבל כפי שניתן לחוש כבר מאלבום הבכורה וכעת באלבום החדש, לסוכות יש קסם וחן רב שגורמים למאזינים שלו להתחבר לדמותו ולשיריו. הקהל מאמין לו ולמרות שהוא לא זה שכתב את השירים הם ממש נתפרו למידותיו ולדמותו והם מתאימים לו במיוחד.

אולי עכשיו, אחרי שהוא ניצב כבר עם כמות שירים נאה, הגיע הזמן להעמקה ולאיסוף חומרים איטי ומדויק כזה שאולי יביא לנו עוד להיטים דוגמת "עברתי בחושך".