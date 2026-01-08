היה זה לפני כחצי שנה. פגשתי יהודי יקר, וכך הוא סיפר לי. אני נשוי זה כמה שנים. היינו חיים בטוב ובנעימים. אומנם לא הזוג מהסרטים, אבל היינו חיים טוב. היו לנו חיכוכים, דברים משמעותיים שלא הסכמנו בינינו. אומנם דברים שמפריעים, אבל בסך הכל היינו חיים טוב. ושוב, אולי היינו צריכים ללכת לייעוץ זוגי כדי להבין, לפשר, להסכים, להשלים – אבל לא הלכנו. כך המשיכו החיים.

>> למגזין המלא - לחצו כאן

עד שפגשתי את החבר הכי טוב שלי. היה לי חבר מאוד טוב בישיבה, שהלך איתי יד ביד מהחיידר, ישיבה קטנה וישיבה גדולה. הוא התחתן ואני התחתנתי, אבל הוא הלך לגור בעיר אחרת ממני, כך שהקשר בינינו ירד משמעותית. אבל כאשר שמעתי שהוא עובר לעיר בה אני גר, ועוד שהוא מתכונן להיות בכולל שבו אני לומד – ממש שמחתי. אבל לא ידעתי מה הולך באמת לקרות.

נפגשנו. קניתי לו מתנה מכובדת לרגל בואו לעיר שבה אני גר. “חדש ימינו כקדם”, כתבתי לו. תמיד, כשהיינו ילדים, בחורים ואף בתחילת הנישואין, היינו מספרים הכל אחד לשני. את כל נבכי הנפש שלנו, את כל הקשקושים העמוקים – סיפרנו אחד לשני. וכך, השיחות שהפסיקו חזרו למסלולם. התחלנו שוב לדבר. הוא סיפר לי על עצמו, על חיי הנישואין שלו. ואני, שלא כזה הרגשתי בנוח לספר, כי בכל אופן יש הבדל בין כשהיינו בחורים וילדים לבין עכשיו, שאני נשוי. צריך לדעת את הגבול. יש לי אישה, ואני לא צריך לספר לחבר אחר, גם אם הוא חבר טוב, מה בדיוק הולך בתוך חדרי החדרים שלנו.

זכורה לי שיחה אחת שבה נפתחתי לפני החבר שלי. הוא ידע להקשיב, להחמיא, חכם מאוד. וסיפרתי לו על הדברים שאני ואשתי לא מסכימים עליהם, על הדברים שמפרידים בינינו, ואיך אשתי מגיבה.

חברי נתן לי לספר, ואז הוא אמר, כמו יועץ ותיק רב שנים: “תקשיב, אני מכיר כאלו סיפורים, שמעתי כאלו סיפורים. אתה צריך לדעת לשים לה גבולות. אם לא תדע – היא תשתלט עליך ותהיה עבד שלה. תראה לה שאתה חלש – היא תסתכל עליך כמו חלש ותתנהג אליך כמו חלש”.

בהתחלה הייתי בשוק ממה שהוא אמר. ניסיתי להסביר לחברי שהיא ממש לא מנסה להשתלט עליי, ושהיא מכבדת אותי. רק יש מספר דברים משמעותיים שגורמים לנו לפעמים למריבות. “תקשיב לי”, הוא אמר לי, “אני חבר, ואתה יודע שאני רק רוצה לטובתך. אם לא תהיה חזק – תהיה עבד של אשתך כל החיים”. את האמת, ממש נבהלתי מהצורה של הדיבור שלו. זה פחות החבר שהכרתי. ואז הוא סיפר שגם אשתו הייתה עם מספר דברים לא בסדר, ועד שהוא למד לשים לה גבולות – לדבריו – הכול השתנה. “תהיה חזק”, הוא אמר לי, “תהיה אריה”.

אבל אז לא הבנתי שגבריות אמיתית לא נמדדת בכמה אתה שולט, אלא בכמה אתה יודע להקשיב בלי לפחד.

שאלתי אותו: “ואיך עכשיו אתם חיים? אתם מאושרים? אתם אוהבים?” “זה עוד נושא”, הוא אמר, “אבל לפחות אני מרגיש גבר”. ניסיתי להסביר לו שהרגשה של גבר, דבר ראשון, תלויה בביטחון העצמי של הגבר. אבל איכשהו, השיחה חלחלה בי. פלוס עוד שיחות איתו. והתחלתי לשמוע בעצת חברי. התחלתי לשים גבולות, מבלי לכבד, לדבר לא כמו שדיברתי. ומאז משהו קרה בבית שלנו. האווירה החמה והטובה התחילה להתחלף למשהו אחר, שלא הכרתי. אבל כבר הייתי מורעל ממה שחבר טוב אמר לי: “תהיה גבר וחזק, אחרת תהיה עבד כל החיים”.

לא חשבתי לשנייה למי אני שומע ומה אני שומע. שאם כל הכבוד לחבר שלי – הוא לא מטפל, לא יועץ. ובינתיים הרעיונות שהוא אמר לי רק הורסים לי את הבית. הרי המציאות היא שעד ששמעתי את הרעיונות שלו – היינו חיים טוב. נכון, היו בעיות, אבל זה משהו שבטוח היה יכול להיפתר דרך ייעוץ זוגי קצר. כי שנינו אנשים טובים וחכמים, ורוצים בטוב. היום אני יודע: זה לא החבר שכמעט הרס לי את הבית – זה אני שנתתי לו להיכנס.

אבל כבר הרעל שחבר שלי הכניס לי נכנס לתוך עצמותיי, ולא שמתי לב לאיפה אני מדרדר את הבית שלנו. אשתי כתבה לי מכתב: “לבעלי היקר. מה קרה לך? אני לא מכירה את הבעל הטוב שהיה לי. נכון שיש בינינו כמה אי־הסכמות, אבל נוכל לפתור את זה אצל אדם שלישי. למה אתה מתנהג ככה אליי?” אבל גם לקול האזעקה הזה לא הקשבתי.

ויום אחד זה קרה. חזרתי הביתה אחרי הצהריים מהכולל, ואף אחד לא היה בבית. אשתי השאירה לי מכתב על השולחן: “בעלי היקר, אני עדיין אוהבת אותך, אבל משהו קרה לך בתקופה האחרונה. אני רוצה אותך, אבל אשמח קודם שנלך לייעוץ. בלי זה לא נוכל להמשיך”. ישר התקשרתי לחבר שלי וסיפרתי לו מה קרה. ומה עזר? מה הוא אמר לי? הוא נשאר רגוע ואמר לי: “אתה לא מבין, זה עכשיו המבחן שלך. לראות אם אתה חזק ויציב”.

אבל אז הבנתי שלפעמים החבר הכי טוב שלך הוא האדם הכי פחות מתאים לשמוע ממנו עצה על הזוגיות שלך.

ליבי אמר לי: עד כאן. שמשהו לא בסדר קורה פה. אם החבר הזה, מהרגע שהתחלתי לדבר איתו על הזוגיות שלנו, הבית שלנו מתקרב לגירושין ולהרס – משהו פה לא נכון. לקחתי נשימה עמוקה ואמרתי לעצמי: משהו לא טוב קורה פה. בוא נדבר עם אדם מקצועי. עוד באותו יום הלכתי למטפל זוגי וסיפרתי לו את הכל. הוא אמר לי בחריפות: אסור לך לדבר איתו על כלום. הוא הורס לך את חיי הנישואין.

הוא הסביר לי שיש לי אישה טובה. יש מספר בעיות שאולי אשתך לא מבינה, אבל אם תשב עם יועץ או יועצת ויסבירו לה במה היא טועה – היא תשנה. תראה איך היא התייחסה אליך כל הזמן, למרות הבעיות שמנית. הדברים שיעץ לך חבר שלך כמעט הרסו לך את הזוגיות. העצות האלו – “תהיה גבר, תראה לה מה זה” – זה סיפורים שלא עובדים היום, ובכלל לא נכון לעשות כך. אין לך אישה מתעללת, או רעה חס ושלום.

ואני הבנתי באותו רגע לאיזה בור עמוק חבר שלי הכניס אותי. יצאתי מהפגישה עם אותו יועץ, כשעיניי מלאות דמעות, תוך כדי שאני מלקה את עצמי: מה עשיתי? איפה השכל הישר שלי? איפה באמת הגבריות שלי? ראיתי אחרי הפגישה עשרות שיחות טלפון של חברי הטוב לשעבר. הרמתי לו את הטלפון, והוא התחיל לשאול: “מה קורה? אתה חזק?” עניתי לו: “אתה חבר שלי, אבל אני מבקש ממך בכל לשון של בקשה – אל תדבר איתי יותר בענייני הזוגיות שלי. תשאיר את זה לי”. “טוב, איך שאתה רוצה”, הוא ענה בקור, וסגר את הטלפון.