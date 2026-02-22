טרגדיה נוראית בת 5 חודשים איבדה נפטרה במעון בירושלים: "איבדה הכרה אצל המטפלת" תינוקת בת 5 חודשים נפטרה במעון בקטמון שבירושלים, לאחר שאיבדה הכרה אצל המטפלת. צוותי חירום של איחוד הצלה ביצעו החייאה בזירה ופינו אותה לבית החולים, אולם בהמשך למרבה הצער נקבע מותה (בארץ)

מל מישאל לוי כיכר השבת | 14:55