כיכר השבת
טרגדיה נוראית

בת 5 חודשים איבדה נפטרה במעון בירושלים: "איבדה הכרה אצל המטפלת"

תינוקת בת 5 חודשים נפטרה במעון בקטמון שבירושלים, לאחר שאיבדה הכרה אצל המטפלת. צוותי חירום של איחוד הצלה ביצעו החייאה בזירה ופינו אותה לבית החולים, אולם בהמשך למרבה הצער נקבע מותה (בארץ)

איחוד הצלה בזירה בירושלים. אילוסרטציה (צילום: דוברות איחוד הצלה)

ברוך דיין האמת: פעוטה קטנה, בת חמישה חודשים בלבד, נפטרה היום (ראשון) לאחר שאיבדה את הכרתה אצל המטפלת בירושלים.

זה קרה בשעת צהרים מוקדמת. הילדה איבדה את הכרתה במעון שבו שהתה, בשכונת קטמון בירושלים.

חובשים ופרמדיקים של 'איחוד הצלה' מיהרו להגיע לזירה וביצעו בה פעולות החייאה בניסיון להציל את חייה. בהמששך פינו אותה לבית החולים, בעוד מאמצי ההחייאה נמשכים וכשמצבה מוגדר אנוש.

כעבור זמן קצר נאלצו למרבה הצער לקבוע את מותה.

יוסף גוטהולד ואלי רוט חובשי איחוד הצלה שיתפו: "ביצענו בפעוטה פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית חולים במצב אנוש.

"עקב אופי האירוע הוזעקו למקום גם צוותי חוס"ן - היחידה לעזרה ראשונה נפשית של איחוד הצלה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר