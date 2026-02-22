ברוך דיין האמת: פעוטה קטנה, בת חמישה חודשים בלבד, נפטרה היום (ראשון) לאחר שאיבדה את הכרתה אצל המטפלת בירושלים.
זה קרה בשעת צהרים מוקדמת. הילדה איבדה את הכרתה במעון שבו שהתה, בשכונת קטמון בירושלים.
חובשים ופרמדיקים של 'איחוד הצלה' מיהרו להגיע לזירה וביצעו בה פעולות החייאה בניסיון להציל את חייה. בהמששך פינו אותה לבית החולים, בעוד מאמצי ההחייאה נמשכים וכשמצבה מוגדר אנוש.
כעבור זמן קצר נאלצו למרבה הצער לקבוע את מותה.
יוסף גוטהולד ואלי רוט חובשי איחוד הצלה שיתפו: "ביצענו בפעוטה פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה תוך כדי המשך פעולות החייאה לבית חולים במצב אנוש.
"עקב אופי האירוע הוזעקו למקום גם צוותי חוס"ן - היחידה לעזרה ראשונה נפשית של איחוד הצלה".
