כיכר השבת
לא נשם

נולד ללא דופק: החובשים נאבקו על חייו של היילוד והצליחו להחזיר את פעימות הלב

צוותי הרפואה הוזעקו לבית שבו אישה כרעה ללדת, יילדו אותה במקום והחלו מיד בהחייאה ביילוד | לאחר מאמצים ממושכים ליבו שב לפעום והוא פונה לבית החולים במצב קשה (חדשות)

1תגובות
אילוסטרציה (צילום: איחוד הצלה)

חובשי איחוד הצלה הצילו את חייו של יילוד שנולד ללא דופק וללא נשימה, לאחר לידה שהתרחשה בבית האם. צוותי הרפואה שהוזעקו למקום יילדו את האישה וביצעו פעולות החייאה מתקדמות ביילוד עד שליבו שב לפעום.

מדוברות איחוד הצלה – מחוז ירושלים נמסר כי לאחר השבת הדופק, היילוד פונה לבית החולים הדסה הר הצופים, כשמצבו בשלב זה מוגדר קשה.

מאטלה פרוימוביץ, חובשת איחוד הצלה שהגיעה ראשונה לזירה, סיפרה: “מדובר באישה שכרעה ללדת בביתה. לאחר שקיבלנו את היילוד הוא היה ללא דופק ונשימה".

"התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות, ולאחר שליבו שב לפעום הוא פונה לבית החולים כשמצבו בשלב זה מוגדר קשה”.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
שם לתפילה משהו ?
אדיר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר