חובשי איחוד הצלה הצילו את חייו של יילוד שנולד ללא דופק וללא נשימה, לאחר לידה שהתרחשה בבית האם. צוותי הרפואה שהוזעקו למקום יילדו את האישה וביצעו פעולות החייאה מתקדמות ביילוד עד שליבו שב לפעום.
מדוברות איחוד הצלה – מחוז ירושלים נמסר כי לאחר השבת הדופק, היילוד פונה לבית החולים הדסה הר הצופים, כשמצבו בשלב זה מוגדר קשה.
מאטלה פרוימוביץ, חובשת איחוד הצלה שהגיעה ראשונה לזירה, סיפרה: “מדובר באישה שכרעה ללדת בביתה. לאחר שקיבלנו את היילוד הוא היה ללא דופק ונשימה".
"התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות, ולאחר שליבו שב לפעום הוא פונה לבית החולים כשמצבו בשלב זה מוגדר קשה”.
