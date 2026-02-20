אילוסטרציה ( צילום: איחוד הצלה )

חובשי איחוד הצלה הצילו את חייו של יילוד שנולד ללא דופק וללא נשימה, לאחר לידה שהתרחשה בבית האם. צוותי הרפואה שהוזעקו למקום יילדו את האישה וביצעו פעולות החייאה מתקדמות ביילוד עד שליבו שב לפעום.

