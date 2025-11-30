כיכר השבת

'יוחנן' בסינגל חדש ומרגש: "לעולם"

הזמר והיוצר הייחודי, 'יוחנן' חייט בסינגל חדש שכתב והלחין יחד עם המפיק המוזיקלי דוד איכילביץ' - "לעולם". העיבודים של איכילביץ' (סינגלים וקליפים)

אחרי ההצלחה של "אושר" ו"בחירה", המוזיקאי והיוצר מוציא סינגל שלישי "לעולם". יוחנן, המלמד שיעור בקיאות בישיבת מערבא ברשות אביו הרב ברוך חייט, שואב השראה מרגעים אישיים ומשמעותיים שעבר בתקופה האחרונה – השראה שמובילה את היצירה החדשה.

"לעולם" נכתב מתוך מסע פנימי של התמודדות, התמדה ובקשת אור. השיר מתאר רגעים של קטנות וחושך לצד הכוח הפנימי שמסרב להישבר, ומזכיר למאזין שגם בזמנים הקשים ביותר יש נקודת אחיזה והבטחה להמשך הדרך.

קרדיטים:

מילים ולחן: יוחנן חייט, דוד איכילביץ

עיבוד והפקה מוזיקלית: דוד איכילביץ

