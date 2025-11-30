'יוחנן' בסינגל חדש ומרגש: "לעולם"

אחרי ההצלחה של "אושר" ו"בחירה", המוזיקאי והיוצר יוחנן חייט מוציא סינגל שלישי "לעולם". יוחנן, המלמד שיעור בקיאות בישיבת מערבא ברשות אביו הרב ברוך חייט, שואב השראה מרגעים אישיים ומשמעותיים שעבר בתקופה האחרונה – השראה שמובילה את היצירה החדשה.

"לעולם" נכתב מתוך מסע פנימי של התמודדות, התמדה ובקשת אור. השיר מתאר רגעים של קטנות וחושך לצד הכוח הפנימי שמסרב להישבר, ומזכיר למאזין שגם בזמנים הקשים ביותר יש נקודת אחיזה והבטחה להמשך הדרך. קרדיטים: מילים ולחן: יוחנן חייט, דוד איכילביץ עיבוד והפקה מוזיקלית: דוד איכילביץ