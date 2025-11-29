כיכר השבת

ניראל ארגוב מכין אותנו לחנוכה במחרוזת של מיטב הלהיטים

הזמר ניראל ארגוב משיק מחרוזת חנוכה אנרגטית עם מיטב שירי החנוכה. ההפקה המוזיקלית של מאור חיים "דיג'יי מאוריקו" (סינגלים וקליפים)

לאחר שכבש את הרשת והלבבות עם מחרוזת הסוכות, הזמר והיוצר ניראל ארגוב ממשיך את התנופה ומגיע לחנוכה עם הבטחה לאור גדול: מחרוזת שירי חנוכה חדשה ואנרגטית במיוחד.

ניראל מביא איתו אנרגיה רעננה, קול סוחף ונוכחות בימתית עוצמתית, ושרים יחד בתוך מחרוזת מנצחת שמחברת בין להיטים עדכניים לבין קלאסיקות אהובות של חג החנוכה. כל זה עטוף בעיבוד מהוקצע והפקה מוזיקלית בלתי מתפשרת של המאסטר מאור חיים.

השילוב בין הקול של ניראל לבין ההפקה של מאור יוצר חוויה מוזיקלית סוחפת, מרגשת ובעיקר בלתי נשכחת.

האזינו עכשיו למחרוזת שתכניס אתכם בעוצמה לאווירת אור, ניצחון ושמחה!

קרדיטים:

שירה: ניראל ארגוב

עיבוד והפקה מוסיקלית: Dj מאוריקו

קולות: נהוראי ארגוב, עומר ארגוב, ניראל ארגוב

