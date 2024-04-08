הזמר פיני גולדמן והפסנתרן אחיה אשר כהן אלורו בביצוע לשירו של חנן בן ארי - 'שבורי לב', על המילים המוכרות של "והיא שעמדה". לחן: חנן בן ארי ואוריאל ויינברגר. עיבוד והפקה מוזיקלית: שרוליק מנדלסון (סינגלים)
ניגון ראש חודש כסלו הוא ניגון שמחה שהולחן על ידי הרב שרגא פייטל לוין בראש חודש כסלו תשמ"ג, לציון ראש חודש כסלו תשל"ח, בו הרבי יצא לראשונה מ-770 לביתו הפרטי שברחוב פרזידנט, לאחר האירוע בשמחת תורה תשל"ח. הפסנתרן אחיה אשר כהן אלורו בביצוע ה-12 מתוך פרויקט חב"ד על הפסנתר (סינגלים)
ניגון נוסף מפרויקט "חב"ד על הפסנתר" בביצועו של הפסנתרן אחיה אשר כהן אלורו. הניגון להקפות הינו ניגון שמח ועליז המיוחס לאביו של הרבי, ר' לוי יצחק שניאורסון. ר' לוי יצחק אמר שקבלה בידיו שניגון זה שרו בעת הקפות שמחת תורה אצל אדמו"ר הזקן (סינגלים)