כיכר השבת
צפו ב"המבקר"

שני הווירטואוזים הגדולים של המוזיקה החסידית באולפן 'כיכר השבת'

הצמד המוזיקלי החדש, אחיה אשר כהן אלורו ולייבלה ליפסקר, התארחו באולפן 'כיכר השבת' לתוכנית מיוחדת לרגל חג הגאולה י"ט כסלו. בראיון מרתק, הם חשפו את הסיפור מאחורי הסינגל המשותף והמפתיע שלהם, "שמים וארץ", ושיתפו בביצועים חיים של ניגוני חב"ד עתיקים וחדשים (המבקר)

לרגל י"ט כסלו, חג הגאולה של מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מליאדי, התכנסו באולפן 'כיכר השבת' שניים מהמוזיקאים המוכשרים והמיוחדים של המוזיקה החסידית: אחיה אשר כהן אלורו (המוכר כיוצר וירטואוז וכאמן שמלווה את אברהם פריד ואמנים רבים נוספים) ולייבלה ליפסקר (שעד כה נודע בעיקר כנגן קלידים ווירטואוז שמלווה את מיטב הזמרים בחתונות). השניים, שניהם חסידי חב"ד, השיקו במוצאי שבת האחרונה את הסינגל המשותף שלהם, "שמים וארץ", והגיעו לראיון חגיגי באולפן.

"ניגון חב"ד מודרני": כשהווירטואוז פוגש את הפשטות

הסינגל החדש, "שמים וארץ", הוא לחן משותף לשניים נולד מתוך אתגר יצירתי: במקום לעבד ניגון קיים, החליטו השניים "להגדיל ראש" ולהלחין יצירה חדשה לחלוטין.

במהלך הראיון, חשפו אחיה ולייבלה את הדינמיקה המורכבת אך הפורייה של העבודה המשותפת. אחיה, עם נטייתו לווירטואוזיות ולהרמוניות מורכבות, ולייבלה, שדגל בגישה של פשטות קליטה וזורמת, נאלצו למצוא את נקודת האיזון. "היינו צריכים לעשות שיתוף פעולה, אני בראש שלו, הוא בראש שלי, וקצת גם לשנות את התפיסות שלנו", סיפר ליפסקר. התוצאה היא שיר שמצליח לשלב עומק חסידי עם סאונד עדכני ונוגע.

הבכורה המפתיעה של לייבלה

אחד הרגעים המעניינים בראיון היה חשיפת הבכורה של לייבלה ליפסקר כזמר וכמלחין מקורי. ליפסקר, שהיה עד כה דמות מוכרת מאחורי הקלעים ועל הבמות כנגן, הודה כי לא היה מעז לעשות את הצעד הזה לבד. "אחיה דחף אותי", סיפר ליפסקר בהתרגשות, "הוא אמר לי, אם אתה מספיק טוב בשביל לעשות קולות שניים בחתונות, אתה יכול גם לשיר". שיתוף הפעולה הזה, שהחל בהמלצתו של מכר משותף, מנחם כהן, הוליד יצירה מקורית ראשונה לליפסקר, שמעיד כי הדבר נתן לו "חשק לנסות אולי להביא עוד דברים".

השניים ביצעו באולפן בלייב כמה ניגוני חב"ד לכבוד י"ט כסליו ביניהם "קלי אתה", בלחנו של האדמו"ר הזקן עצמו.

הביצועים החיים, המשלבים את הווירטואוזיות של אחיה של לייבלה, הם טעימה מופלאה מהעומק והשמחה של המוזיקה החב"דית.

צפו בראיון המלא והתרוממו עם ניגוני חב"ד ברוח י"ט כסלו:

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהמבקר:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר