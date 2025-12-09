לרגל י"ט כסלו, חג הגאולה של מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מליאדי, התכנסו באולפן 'כיכר השבת' שניים מהמוזיקאים המוכשרים והמיוחדים של המוזיקה החסידית: אחיה אשר כהן אלורו (המוכר כיוצר וירטואוז וכאמן שמלווה את אברהם פריד ואמנים רבים נוספים) ולייבלה ליפסקר (שעד כה נודע בעיקר כנגן קלידים ווירטואוז שמלווה את מיטב הזמרים בחתונות). השניים, שניהם חסידי חב"ד, השיקו במוצאי שבת האחרונה את הסינגל המשותף שלהם, "שמים וארץ", והגיעו לראיון חגיגי באולפן.

"ניגון חב"ד מודרני": כשהווירטואוז פוגש את הפשטות

הסינגל החדש, "שמים וארץ", הוא לחן משותף לשניים נולד מתוך אתגר יצירתי: במקום לעבד ניגון קיים, החליטו השניים "להגדיל ראש" ולהלחין יצירה חדשה לחלוטין.

במהלך הראיון, חשפו אחיה ולייבלה את הדינמיקה המורכבת אך הפורייה של העבודה המשותפת. אחיה, עם נטייתו לווירטואוזיות ולהרמוניות מורכבות, ולייבלה, שדגל בגישה של פשטות קליטה וזורמת, נאלצו למצוא את נקודת האיזון. "היינו צריכים לעשות שיתוף פעולה, אני בראש שלו, הוא בראש שלי, וקצת גם לשנות את התפיסות שלנו", סיפר ליפסקר. התוצאה היא שיר שמצליח לשלב עומק חסידי עם סאונד עדכני ונוגע.

הבכורה המפתיעה של לייבלה

אחד הרגעים המעניינים בראיון היה חשיפת הבכורה של לייבלה ליפסקר כזמר וכמלחין מקורי. ליפסקר, שהיה עד כה דמות מוכרת מאחורי הקלעים ועל הבמות כנגן, הודה כי לא היה מעז לעשות את הצעד הזה לבד. "אחיה דחף אותי", סיפר ליפסקר בהתרגשות, "הוא אמר לי, אם אתה מספיק טוב בשביל לעשות קולות שניים בחתונות, אתה יכול גם לשיר". שיתוף הפעולה הזה, שהחל בהמלצתו של מכר משותף, מנחם כהן, הוליד יצירה מקורית ראשונה לליפסקר, שמעיד כי הדבר נתן לו "חשק לנסות אולי להביא עוד דברים".

השניים ביצעו באולפן בלייב כמה ניגוני חב"ד לכבוד י"ט כסליו ביניהם "קלי אתה", בלחנו של האדמו"ר הזקן עצמו.

הביצועים החיים, המשלבים את הווירטואוזיות של אחיה של לייבלה, הם טעימה מופלאה מהעומק והשמחה של המוזיקה החב"דית.

צפו בראיון המלא והתרוממו עם ניגוני חב"ד ברוח י"ט כסלו: