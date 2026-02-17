עד לפני זמן לא רב, השם יצחק בן ארזה היה מוכר בעיקר למביני דבר, אך בחצי השנה האחרונה הלחנים שלו כבר הפכו לנכסי צאן ברזל בעולם הישיבות והקומזיצים. בראיון מיוחד באולפן 'כיכר השבת', מספר בן ארזה על המסע שעבר – מהימים בהם השירים היו גנוזים ועד לרגע שבו החליט לצאת אל האור.

"השירים שלי פחות נגעו בי"

באופן מפתיע, בן ארזה מגלה כי הלהיטים הגדולים ביותר שלו נכתבו בכלל לפני שנים רבות, כשהיה בחור ישיבה, וחיכו במגירה כמעט עשור. "הרוב הולחנו ממש לפני שמונה שנים אולי, בתור בחור בישיבה", הוא מספר. הסיבה לעיכוב הייתה ביקורת עצמית גבוהה והשוואה בלתי פוסקת לרבי שלמה קרליבך: "השירים שקרליבך, אני שומע אותם אני בוכה, אני מתפלל איתם. השירים שלי... זה פחות נגע בי. עד היום זה פחות נוגע בי".

השינוי הגדול הגיע כמעט במקרה, דרך אחיו, הזמר והיוצר דוד בן ארזה שפגש את הזמר יידל שחיפש חומרים. השיר הראשון שנשלח היה "קומי אורי", שיר ששכב כסקיצה לא גמורה במשך שנים. "שלחתי את זה ליידל... הוא אהב את זה, ואז הוא הגיע אליי הביתה והשמעתי לו עוד שירים", משחזר בן ארזה את תחילת הדרך שהובילה גם ללהיט "ממעמקים".

הסיפור שמאחורי הדואט עם פיני איינהורן

אחד הרגעים המעניינים בראיון הוא חשיפת "גלגולו של ניגון" בנוגע לדואט החדש והמרגש של בן ארזה - "ואילו פינו". בן ארזה מגלה כי יידל שמע את השיר, אהב אותו מאוד, אך הרגיש שהוא לא מתאים לו במדויק. "הוא אמר לי: 'תקשיב טוב, אל תביא את זה לאף אחד, מקסימום דואט'", מספר יצחק. בסופו של דבר השיר נשלח לפיני איינהורן שמיד התחבר: "פתאום אני קולט שזה שיר בשביל פיני ממש". איינהורן הוא זה שהציע מיוזמתו את הדואט ובן ארזה שמח להצעה בלעדיה כנראה שהשיר לא היה נמכר.

"אני לא יודע לכתוב מילים"

בן ארזה מעיד על עצמו כי בניגוד לאחיו, הוא מתקשה בכתיבת טקסטים מקוריים ולכן נצמד למקורות. "המנגינות מדברות אליי יותר מהמילים", הוא מסביר. תהליך היצירה שלו מתחיל קודם כל בלחן שתופס אותו, ורק לאחר מכן הוא מנסה להבין מה המנגינה "אומרת" לו ולהתאים אותה למילים.

לגבי העתיד, בן ארזה עובד בימים אלו על אלבום בכורה שרובו יורכב מלחנים שלו. הוא מתאר שינוי בגישה המוזיקלית שלו – מלחנים "שכליים" ללחנים שבאים מהלב. "היום אני מרגיש שאני כן מצליח יותר לאט לאט להלחין מהלב, לא מהראש", הוא משתף.

צפו בראיון המלא, בביצועי הלייב המרגשים באולפן ובפינת 'קנאת סופרים' המפתיעה.