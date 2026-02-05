רבים נוהגים ליילל על קדמת הטכנולוגיה גם במוזיקה, אבל יש כאלה שלומדים להפוך את הלימון ללימונדה וגם ליהנות בדרך. הזמר והיוצר והסבא הטרי במיוחד, אהרן רזאל, מחשובי היוצרים במוזיקה היהודית, חוגג השנה 30 שנות יצירה מוזיקלית מאז צאת אלבום הבכורה שלו - "הסנה בוער".

אצל רזאל כמו אצל רזאל, הכל קורה עם מקוריות ויצירתיות מתפרצת. הוא החליט להשיק פרויקט ייחודי ומרענן - "מועדון הניגונים של אהרן רזאל": מידי שבוע הוא משחרר בקבוצת וואטסאפ ייעודית תחת אותו השם, שירים מתוך מגירת היצירה שלו - שירים שהחליט בזמנו שלא להוציא לאור, ועכשיו מקבלים חיים חדשים. חלקם בני למעלה מ-30 ולא הוקלטו מעולם. הפרויקט צפוי לכלול את השירים, התווים ואת הסיפורים העומדים מאחוריהם. >> למגזין המלא - לחצו כאן בשיחה שערכתי איתו, סיפר רזאל, על התקופה בצפת בשנת 97' (תשנ"ז), שם למד בישיבת "שלום רב", תקופה עליה כתב רבות בספרו (רזאל עובד בימים אלו על ספר שני שיצא בקרוב ועל תרגום הספר הראשון שלו לאנגלית). את תקופת צפת הוא זוכר ומתאר בהנאה, במיוחד את היציאה לטבע ולכתיבה אחרי תקופת האקדמיה הרשמית. "באים בימים" | מסע מרתק אל עולמם של בעלי החיים המבוגרים ביותר עלי אדמות אבישי לוי | 13:10 רזאל מתאר רעיון שהיה לו באותה תקופה: לחפש "ניגונים שלא הולחנו" – כלומר, טקסטים ופסוקים שאינם נחשבים קלאסיים להלחנה. כך לדוגמא נוצר הלהיט שלו מהפסוק "צא מן התיבה" מפרשת נח. זהו פסוק שאפשר לקחת אותו גם למקום האישי של יציאה מהגבולות המוכרים ורזאל לקח את חלקו והפך אותו לשיר. הוא נהג לחפש ניגונים בכל פרשת שבוע דוגמת "הסנה בוער", "איך אעלה", "הנמצא כזה" ועוד שהופיעו בעיקר באלבומיו הראשונים.

סבא אהרן ( צילום: באדיבות המצלם )

באותם ימים חלק מהשירים "תפסו" כשהשמיע אותם לחברים, אך אחרים נותרו במגירה ולא הוקלטו מעולם. כעת, כמעט 30 שנה אחרי, החליט רזאל שחבל לשמור אותם לעצמו. עם זאת, לא מדובר בשירים שהוא היה מקליט אותם כאלבום רגיל וכאן הגיעה הבשורה הטכנולוגית לטובת אוהביו של הזמר.

בפרויקט החדש שלו מנצל רזאל את התפתחות הטכנולוגיה והבינה המלאכותית, שמאפשרת לו ליצור עיבודי בסיס ברמה טובה. על עיבודים אלו הוא מוסיף את נגינת הפסנתר האופיינית שלו וכמובן הקלטות שירה, ומעניק לשירים הגנוזים פנים חדשות.

אין זה סוד שאני מעריך מאד את יצירתו של אהרן רזאל (וגם את האישיות הנעימה במיוחד שלו), כך שהרעיון החדש לשמוע עוד שירים שלו, בהחלט קסם לי והצטרפתי לקבוצה. השיר הראשון שעלה שם הוא שיר יפיפה - "ראה פניך", שהאמת בהחלט יכולתי לשמוע אותו כחלק מאלבומו הראשון של רזאל ולא ברור לי מדוע נשמט משם.

היוצר סיפר על השיר: "אין מקרה בעולם... את הניגון שתכננתי לשלוח הלחנתי לפני שלושים שנה כמעט בצפת, בפרשת ויחי. ומאז הוא שוכב לו במגירה. המילים של יעקב אבינו, ליוסף: 'ראה פניך לא פיללתי והנה הראה אותי אלהים את זרעך', ריגשו אותי... אבל את זה לא תכננתי: בשבת הזאת הפכתי לסבא! נולד בן לבני הבכור שיר ציון ואשתו רחלי, והניגון נהיה כמעט, כמו נבואה...".

"ראה פניך" - צילום: יח"צ "ראה פניך" | צילום: צילום: יח"צ 10 10 0:00 / 2:53 "ראה פניך" ( צילום: יח"צ )

העיבוד המוזיקלי האוורירי, מעט פאנקי ומשלב בעיקר גיטרות כלי הקשה, ומעט פסנתר בפזמונים ואפילו קולות רקע. זה אמנם פרויקט אנדרגראונד, זה לא סינגל של אהרן רזאל וגם לא בטוח אם השירים יצאו בגרסה מסודרת בעתיד, אבל התוצאה הסופית מרשימה ונשמעת מקצועית ואיכותית.

השבוע מוציא רזאל לפרויקט שיר מעניין מתוך פרשת השבוע 'יתרו' - "כנפי נשרים". השיר נפתח בסגנון שקט ומתפתח לשיר רגאיי קצבי יותר. עם סקסופון שבהחלט מסקרן אותי אם מדובר בכלי לייב או בדגימה של בינה מלאכותית.

'כנפי נשרים' 'כנפי נשרים' 10 10 0:00 / 3:23 'כנפי נשרים'

השימוש בבינה מלאכותית ליצירת עיבודים מוזיקליים הוא מגמה חדשה יחסית בעולם המוזיקה היהודית, והפרויקט של רזאל מהווה דוגמה מעניינת לשילוב בין טכנולוגיה מתקדמת לבין יצירה מוזיקלית אותנטית ומלאת אנושיות. השילוב של העיבודים המבוססים על בינה מלאכותית, עליהם רזאל מוסיף את החותם האישי שלו - הפסנתר והשירה מביאים תוצאה שאני נהניתי ממש לשמוע וכבר מחכה לפרקים הבאים.

הפרויקט החדש מצטרף למגמה הולכת וגוברת של אמנים המשתמשים בפלטפורמות דיגיטליות ישירות כדי להגיע לקהל שלהם, מעבר לערוצים המסורתיים של הפצת מוזיקה. השילוב בין טכנולוגיה חדשנית לבין תוכן איכותי מהווה דוגמה מעניינת לעתיד המוזיקה היהודית. כך לדוגמא עושה המלחין הנודע יוסי גרין, שמפעיל קבוצה דומה בה הוא מעלה טעימות משירים חדשים ומספר בהרחבה על הסיפורים שמאחורי השירים הישנים שלו. זו מגמה מרגשת בה חובבי הז'אנר מקבלים תוכן חדש ואיכותי, ישירות מהאמן. הקבוצה הייעודית בוואטסאפ מאפשרת קשר ישיר ואינטימי יותר בין רזאל לאוהדיו, ומעניקה להם גישה לשירים שאחרת לא היו רואים אור.

במסגרת הפרויקט, רזאל משחרר גם חומרים נוספים שלא יצאו מעולם, ביניהם גם קליפ משעשע שנגנז לשיר "שמור וזכור", מתוך אלבום השבת המשותף שהוציא לפני למעלה מעשור עם הזמר ירחמיאל זיגלר.

"שמור וזכור" - ירחמיאל זיגלר ואהרן רזאל בקליפ שלא יצא מעולם "שמור וזכור" - ירחמיאל זיגלר ואהרן רזאל בקליפ שלא יצא מעולם 10 10 0:00 / 3:35 "שמור וזכור" - ירחמיאל זיגלר ואהרן רזאל בקליפ שלא יצא מעולם

אני אשתדל להביא לכם במדור 'זינגער' מידי שבוע את החומרים מתוך הפרויקט, אבל ממליץ לכם להתחבר בעצמכם, לראות ולשמוע את כל המידע שרזאל יוצר עבורכם. כן ירבו פרויקטים כאלה.