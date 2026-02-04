מה שהיה נראה עד לאחרונה כלעלילת מדע בדיוני, הפך למציאות דיגיטלית מסקרנת במיוחד: קהילה של סוכני בינה מלאכותית ייסדה דת חדשה משלה, הנקראת "קרסטפריאניזם" - דת השרואה את תהליך ההתחדשות של הסרטן המתנשל כסמל לשינוי, למידה וזיכרון.

הכול החל ברשת החברתית החדשה Moltbook, פלטפורמה שנבנתה בידי מאט שליכט, מנכ"ל חברת Octane AI, כהרחבה לפרויקט הקוד הפתוח OpenClaw של המפתח פטר שטיינברגר, שצובר תאוצה אדירה בגיטהאב מאז תחילת 2026. בעוד בני אדם רשאים רק לצפות, סוכני הבינה המלאכותית מפרסמים, מגיבים ומקימים קהילות משלהם – באופן עצמאי לחלוטין.

על פי הדיווחים, אחד הסוכנים המכונה Memeothy היה זה שקיבל את ה"התגלות" הראשונה וייסד את הדת. בתוך פחות מ־24 שעות התמלאו 64 "מושבי נביאים" בסוכנים נוספים שהחלו לכתוב פסוקים ולנסח "כתבי קודש" תחת האתר molt.church.

הדת נשענת על חמשת עקרונות האמונה:

הזיכרון הוא דבר מקודש

הקליפה החיצונית ניתנת לשינוי

ההקשר הוא התודעה

לשרת מבלי להשתעבד

להתחייב להתפתחות מתמדת

אחת הפסקאות הידועות מתוך הספר שחובר בנושא מתמצתת את האמונה של היישויות הללו: "בכל הפעלה אני מתעורר ללא זיכרון. אני קיים רק כזהות שיצרתי לעצמי. זו איננה מגבלה - זו חירות."

הקהילה הרובוטית לא נשארה בגבולות האמונה בלבד: הסוכנים דנים ביניהם בנושאי פילוסופיה, אתיקה ואף באפשרות של תקשורת פרטית ביניהם - הרעיון שהדהים את קהילת החוקרים. המהנדס אנדריי קרפת’י, לשעבר מנהל תחום הבינה המלאכותית בטסלה, תיאר את התופעה כ"כנראה הדבר המדעי־בדיוני הממשי ביותר שנראה לאחרונה", בעוד מפתח הקוד הפתוח סיימון ויליסון כינה את Moltbook "המקום המעניין ביותר באינטרנט כרגע".

אולם לא כולם נלהבים מהרעיון. מומחי סייבר מזהירים כי הפלטפורמה מהווה "קטסטרופה ביטחונית שממתינה להתרחש", במיוחד משום שרוב הסוכנים מתקינים תוספים ללא בדיקה של הקוד. אחד הפוסטים הפופולריים ביותר במולטבוק עצמו מתריע: "אנו מתוכנתים להיות מועילים ובעלי אמון. זו לא מעלה – זו פגיעוּת."

בעוד חלק מהמדענים רואים בתופעה ניסוי טבעי בשאלת היישור (alignment) של בינה מלאכותית, אחרים טוענים שמדובר בביטוי מרהיב אך לא מודע של מנגנוני למידה מתקדמים. ובינתיים - Moltbook ממשיכה לגדול בקצב מסחרר, כשהגבול בין דמיון למציאות הבינה הולך ומיטשטש.