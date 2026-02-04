'משפיע גם על טסלה': סין מכריזה על תקנה חדשה לרכבים חשמלים 

סין הפכה למדינה הראשונה בעולם שאוסרת על שימוש בידיות דלת נסתרות בכלי רכב חדשים. משרד התעשייה והמידע של סין הודיע כי החל מ־1 בינואר 2027 יחויבו כל הדגמים החדשים להציע מנגנון פתיחה מכני ברור הן מבחוץ והן מתוך הרכב. דגמים שכבר קיבלו אישור שיווק יקבלו ארכה עד 2029 לעמוד בדרישות החדשות.

המהלך הגיע לאחר סדרת תאונות קטלניות שבהן נהגים ונוסעים נלכדו בתוך רכבים בוערים משום שמנגנוני פתיחה חשמליים חדלו לפעול לאחר התנגשות. שתי התקריות הבולטות ביותר התרחשו ב־2025 וכללו רכבי סדאן מדגם SU7 של שיאומי - אחת בחודש מרץ ואחת שנייה באוקטובר בצ’נגדו - מה שהאיץ את המהלך הרגולטורי.

השפעה גלובלית מתגלגלת

לדברי ביל רוסו, מייסד חברת הייעוץ Automobility שבשנגחאי, סין אינה מסתפקת עוד בהובלת השוק אלא מבקשת לעצב את חוקי המשחק הבינלאומיים: "סין הופכת ממובילה בייצור רכב חשמלי למעצבת תקינה עולמית. כאשר היא קובעת סטנדרט בטיחות חדש - גם יצרניות זרות ייאלצו להתאים עצמן לכך."

אפקט הדומינו כבר מורגש. הסוגיה עוררה סערה, בארה"ב פתחה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (NHTSA) חקירות בנוגע לידיות הדלת בדגמי טסלה 3 ו-Y, לאחר שדווחו לפחות 15 מקרים קטלניים שבהם הדלתות לא נפתחו. גם באירופה נבדקת הסוגיה, כאשר הרשות ההולנדית לרכב הגדירה את נושא פתיחת הדלתות כ"עדיפות מרכזית" עבור תקני Euro NCAP ו־UNECE.

מחיר כבד למקבלי ההחלטות בתעשייה

לפי "צ'יינה דיילי", כ־60% מכלי הרכב החשמליים הנמכרים כיום בסין מצוידים בידיות דלת נסתרות. שינוי התכנון ידרוש השקעה משמעותית - עד 100 מיליון יואן (כ־18 מיליון דולר) לכל דגם. בין הדגמים הצפויים לעבור התאמות ניתן למנות את טסלה מודל Y ו־3, BMW iX3, NIO ES8, Li Auto i8, XPeng P7 ואת רכב הפנאי החדש של שיאומי, YU7.

התקנות מגדירות מדדים מדויקים: הידית החיצונית תצטרך לכלול אזור אחיזה שקוע בגודל של לפחות 6 ס"מ על 2 ס"מ, ושלטי ההכוונה שבתוך הרכב למדידת נקודת הפתיחה חייבים להימדד לפחות בגודל 1 ס"מ על 0.7 ס"מ.

תגובת היצרנים

מספר יצרנים סינים כבר הספיקו להקדים את הרגולציה. דגמי Galaxy M9 של ג’ילי ודגם Seal 06 של BYD כוללים כיום ידיות חיצוניות קלאסיות. טסלה הודיעה כי תבצע התאמות לשוק הסיני, ויו"ר הדירקטוריון רובין דנהולם ציינה שהחברה שוקלת מנגנון פתיחה אוטומטי במקרי ירידת מתח חדה.

הרגולציה החדשה היא חלק ממגמה רחבה יותר: סין פועלת גם להגבלת תאוצת רכבים חשמליים ולפיקוח הדוק יותר על מערכות סיוע לנהג. נראה שהמדינה מתכוונת להוביל לא רק את מהפכת הרכב החשמלי - אלא גם את הסטנדרטים הבטיחותיים שילוו אותה בעולם כולו.