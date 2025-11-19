סינגפור תהפוך למדינה הראשונה בעולם שמטילה היטל ייעודי למימון דלק תעופה בר־קיימא (SAF) על כל הטסים היוצאים משטחה. ההיטל ייכנס לתוקף ב-1 באוקטובר 2026 ויחול על כרטיסים שיימכרו החל מ־1 באפריל 2026, כך הודיעה היום (רביעי) רשות התעופה האזרחית של סינגפור (CAAS).

גובה ההיטל ייקבע לפי מרחק הטיסה ומחלקת השירות: במחלקת תיירים / פרימיום תשלמו בין 1 דולר לטיסות קצרות בדרום־מזרח אסיה ועד 10.40 דולר לטיסות לרחבי אמריקה. במחלקת עסקים / ראשונה תשלמו בין 4 דולר ועד 41.60 דולר לטיסות ארוכות.

גם היעדים חולקו ל-4 קבוצות גאוגרפיות: דרום־מזרח אסיה - 1 דולר / 4 דולר. צפון־מזרח אסיה, דרום אסיה, אוסטרליה - 2.80 דולר / 11.20 דולר. אירופה, אפריקה, המזרח התיכון, ניו-זילנד - 6.40 דולר / 25.60 דולר. רחבי אמריקה - 10.40 דולר / 41.60 דולר.

על פי ההודעה, הכספים שייגבו יועברו לקרן ייעודית לרכישת SAF, כחלק מיעד סינגפור להגיע ל-1% שימוש בדלק בר־קיימא ב-2026 ול-3%-5% עד 2030. ההיטל יחול גם על טיסות מטען ופרטיות, אך לא על נוסעים במעבר (טרנזיט) ולא על טיסות הומניטריות.

מה זה בעצם SAF ומדוע הוא כל כך חשוב?

הדלק הסילוני המסורתי הוא דלק מאובנים, הנוצר מהתאבנות של אורגניזמים בסביבה מחוסרת חמצן. דלקי המאובנים הנפוצים הם פחם, נפט וגז טבעי, המכילים כמות גדולה של פחמן.

SAF, דלק תעופה בר קיימא, דומה מאוד במבנה הכימי שלו לדלק סילוני מסורתי ממאובנים אך חומרי ההזנה שונים, וביניהם: שמן בישול, פסולת מוצקה — אריזות, נייר, טקסטיל ושאריות מזון, פסולת עץ, צמחים ואצות.

ה-SAF המסורתי הוא ביסודו דלק ביולוגי, המופק בעיקר מצמחים ואצות, כשהאוריינטציה המרכזית היא, כמובן, הצבע הירוק, אך דלק התעופה החליפי הוא למעשה תערובת או תרכובת של מוצרים שונים מן החי, הצומח והדומם.

SAF תורם להפחתה משמעותית של עד 80% בפליטת פחמן בהשוואה לדלק סילוני מסורתי שהוא מחליף, בהתאם לחומרי הזנה בני קיימא המשמשים בייצורו, לשיטת הייצור ולשרשרת האספקה לנמל התעופה.