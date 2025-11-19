בהלה בשמיים: ברק פגע במטוס במהלך הנחיתה - כך זה נגמר

מטוס איירבוס A330 של חברת התעופה סוויס אינטרנשיונל איירליינס, בטיסה SWR18P מציריך לניוארק, הכריז על מצב PAN-PAN (אות המצוקה בין-לאומי המציין מצב חירום, שאינו כולל סכנת חיים, על כלי טיס) לאחר שנפגע מברק במהלך הנחיתה.

האירוע התרחש בסוף השבוע, 15 בנובמבר, כאשר המטוס המעורב, מדגם HB-JHA, ועליו 134 נוסעים, ירד לגובה של כ -11,000 רגל כאשר נתקל בפגיעת ברק. הצוות התקשר והכריז על מצב דחוף וביקש עדיפות בשדה. המטוס נחת בשלום בשעה 19:19 שעון מקומי, ולאחר מכן עבר את הבדיקות הנדרשות לאחר פגיעת הברק.

בהתבסס על הקלטות של רשות התעופה, חילופי הדברים בין הטייסים למגדל הפיקוח נשמעו כך: "סוויס 189P, אנו מכריזים על פאן-פאן, פאן-פאן, פאן-פאן. יש לנו ריח שריפה קל בתא הטייס ובתא הנוסעים לאחר פגיעת ברק לפני 5 דקות".

שכיחות פגיעות ברק במטוסים

פגיעות ברק שכיחות הרבה יותר ממה שנוסעים חושבים. על פי שירות מזג האוויר הלאומי של ארה"ב, מטוס נוסעים טיפוסי נפגע בערך פעם או פעמיים בשנה. מטוסים מסחריים מתוכננים עם לוחות מוליכים, רצועות חיבור ופתילות פריקה סטטית שמנתבות את הברקים סביב גוף המטוס והחוצה דרך הגפיים, מה שהופך אירועים אלה ללא מסוכנים ברובם.

מטוסי נוסעים מודרניים בנויים למעשה כ'כלובי פאראדיי מעופפים' (כלוב פאראדיי הוא מתקן שמונע משדות חשמליים מלחדור לתוכו, ונקרא על שמו של הפיזיקאי הבריטי מייקל פאראדיי שהיה הראשון שבנה כלוב שכזה) המאפשרים לאנרגיה חשמלית לזרום מסביב, ולא דרכו, בתוך המטוס.

בתצורה כזו, כאשר ברק פוגע במטוס, הזרם בדרך כלל עובר לאורך מעטפת האלומיניום או המרוכבת החיצונית ויוצא דרך נקודה אחרת על גוף המטוס, כגון קצה כנף או זנב. עם זאת, הפגיעה עשויה להשאיר סימני חריכה או נזק קל לפני השטח, בזמן שפנים המטוס נשאר מוגן.