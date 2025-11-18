כיכר השבת
שלב אחר שלב | צפו

נוחת באחת, נגרר על המסלול עד שנעצר ונדלק: תיעוד דרמטי מההתרסקות בקונגו

שעות לאחר התרסקות המטוס של שר המכרות של קונגו, לואיס ואטום קאבמבה, בשדה התעופה קולווזי בקונגו, התפרסמו במדינה פרטים נוספים על סיבת האסון |כל הנוסעים במטוס, 26 נוסעים ו-3 אנשי צוות, פונו בשלום | במקביל, פורסם תיעוד דרמטי מתוך המטוס המתעד את רגעי האימה (תעופה)

רגעי ההתרסקות (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

שעות לאחר שהמטוס של שר המכרות של קונגו, לואיס ואטום קאבמבה, התרסק ועלה באש בשדה התעופה קולווזי בבירת מחוז לואלבה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, התפרסמו במדינה פרטים נוספים על סיבת האסון, לצד תיעוד דרמטי מתוך המטוס המתעד את רגעי האימה.

על פי הדיווחים, המטוס מדגם Embraer ERJ-145 (רישום D2-AJB) של חברת איירג'ט אנגולה נחת לפני סוף המסלול עקב עבודות תחזוקה על מסלול הנחיתה. עם הנחיתה, קרס גלגל הנחיתה הראשי, ולאחר מכן המטוס סטה מהמסלול, וכתוצאה מכך פרצה שריפה בתא הנוסעים. כל הנוסעים במטוס, 26 נוסעים ו-3 אנשי צוות, פונו בשלום.

"אנחנו משלחת של כעשרים איש בלוויית שר המכרות, שהגענו מקינשסה. המטוס שהטיס אותנו החטיא את הנחיתה ועלה באש. כולנו יצאנו לפני שהאש התפשטה לכל המטוס", הסביר האחראי על התקשורת של שר המכרות.

השר ואטום קאבמבה נסע לקולווזי כדי לעקוב מקרוב אחר התאונה הקטלנית שהתרחשה באתר הכרייה שם נהרגו 49 בני אדם. כזכור, במוצ"ש קרס גשר במכרה מינרלים חצי-תעשייתי בדרום מזרח קונגו. באסון נהרגו 49 בני אדם. תעשיית כריית אבני חן מעסיקה כ־1.5 עד 2 מיליון איש בקונגו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר