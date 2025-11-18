שעות לאחר שהמטוס של שר המכרות של קונגו, לואיס ואטום קאבמבה, התרסק ועלה באש בשדה התעופה קולווזי בבירת מחוז לואלבה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, התפרסמו במדינה פרטים נוספים על סיבת האסון, לצד תיעוד דרמטי מתוך המטוס המתעד את רגעי האימה.

על פי הדיווחים, המטוס מדגם Embraer ERJ-145 (רישום D2-AJB) של חברת איירג'ט אנגולה נחת לפני סוף המסלול עקב עבודות תחזוקה על מסלול הנחיתה. עם הנחיתה, קרס גלגל הנחיתה הראשי, ולאחר מכן המטוס סטה מהמסלול, וכתוצאה מכך פרצה שריפה בתא הנוסעים. כל הנוסעים במטוס, 26 נוסעים ו-3 אנשי צוות, פונו בשלום.

"אנחנו משלחת של כעשרים איש בלוויית שר המכרות, שהגענו מקינשסה. המטוס שהטיס אותנו החטיא את הנחיתה ועלה באש. כולנו יצאנו לפני שהאש התפשטה לכל המטוס", הסביר האחראי על התקשורת של שר המכרות.

השר ואטום קאבמבה נסע לקולווזי כדי לעקוב מקרוב אחר התאונה הקטלנית שהתרחשה באתר הכרייה שם נהרגו 49 בני אדם. כזכור, במוצ"ש קרס גשר במכרה מינרלים חצי-תעשייתי בדרום מזרח קונגו. באסון נהרגו 49 בני אדם. תעשיית כריית אבני חן מעסיקה כ־1.5 עד 2 מיליון איש בקונגו.