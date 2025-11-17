שדה התעופה גואיאקיל (GYE) שבאקוודור השבית זמנית את פעילותו אמש (ראשון), בעקבות מטוס Beechcraft King Air F90 (HC-CJC) שנחת 'נחיתת גחון' ללא כַּן הנֶסַע הימני. בתקרית לא היו נפגעים.

שלוש טיסות פנים שתוכננו לנחות מקיטו נפגעו מהתקרית. כמו כן, טיסה שעמדה להמריא לקיטו נפגעה גם היא. פעילות השדה חודשה לאחר פינוי המסלול ובדיקות בטיחות.

כַּן נֶסַע הוא המכלול שתומך בגלגל של מטוס או מסוק בדחיפה, בהסעה, בהמראה או בנחיתה. למטוס יש בדרך כלל שלושה כני נסע. במקרה שאחד מכני הנסע אינו פועל בצורה תקינה, מתרחשת 'נחיתת גחון'.

בדצמבר 2024, טיסה 2216 של צ'ג'ו אייר התרסקה בנמל התעופה הבין-לאומי מואן שבקוריאה הדרומית. בסרטון שצולם בזמן ההתרסקות ניתן לראות את המטוס מחליק ללא כני נסע על המסלול, סוטה מהמסלול ומתנגש בקיר. 179 מתוך 181 הנוסעים ואנשי הצוות נהרגו.

על פי נתוני הלשכה האוסטרלית לבטיחות בתחבורה, מתוך 14,162 תאונות ותקריות תעופה מדווחות בתעופה הכללית בין 2003 ל-2023, 243 מקרים היו נחיתת גחון, כולל קריסת כני הנסע בעת הפגיעה במסלול הטיסה. רק 78 מהמקרים היו בחברות תעופה מסחריות.