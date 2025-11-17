כיכר השבת
הרשויות פתחו בבדיקה

הפתעה בשמיים: חלקים מהמטוס 'נשרו' במהלך הטיסה - הטייסים נחתו בבהילות

מטוס של Rossiya Airlines, שביצע טיסה פנימית ברוסיה, ביצע נחיתת חירום בחברובסק לאחר שחלק מציפוי מנוע ימין (Engine Cowling) נתלש במהלך הטיסה | על המטוס היו 90 נוסעים וחמישה אנשי צוות, ללא נפגעים (תעופה)

המטוס ללא החלקים שנשרו (צילום: משרד התובע המחוזי)

מכסה המנוע הימני של מטוס סוחוי סופרג'ט SSJ100 של חברת התעופה הרוסית איירליינס, שטס בשבת מוולדיווסטוק (VVO) לבלאגובשצ'נסק (BQS), נפל באמצע הטיסה. המטוס, שנשא 90 נוסעים וחמישה אנשי צוות, ביצע נחיתת חירום בחברובסק.

על פי כלי התקשורת הרוסיים, משרד התובע בענייני התחבורה של המחוז יבחן את שירותי הקרקע הטכניים בנמל התעופה של ולדיווסטוק על חלקם במהלך הכנת המטוס להמראה.

המטוס ללא החלקים שנשרו (צילום: משרד התובע המחוזי)

זו לא הפעם הראשונה שכיסוי מנוע מטוס הסוחוי מתעופף באמצע טיסה. ביוני האחרון, מטוס של חברת Azimuth Airlines איבד את כיסוי המנוע הימני שלו לאחר ההמראה משדה התעופה ונוקובו (VKO) במוסקבה בטיסה A4-7053 לבאטומי (BUS). גם אז לא היו נפגעים.

