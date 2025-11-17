המטוס ללא החלקים שנשרו ( צילום: משרד התובע המחוזי )

מכסה המנוע הימני של מטוס סוחוי סופרג'ט SSJ100 של חברת התעופה הרוסית רוסיה איירליינס, שטס בשבת מוולדיווסטוק (VVO) לבלאגובשצ'נסק (BQS), נפל באמצע הטיסה. המטוס, שנשא 90 נוסעים וחמישה אנשי צוות, ביצע נחיתת חירום בחברובסק. נמרח על המסלול: הטייס התקרב לנחות וגילה לתדהמתו את התקלה במערך הנחיתה איציק אברהם | 20:48 על פי כלי התקשורת הרוסיים, משרד התובע בענייני התחבורה של המחוז יבחן את שירותי הקרקע הטכניים בנמל התעופה של ולדיווסטוק על חלקם במהלך הכנת המטוס להמראה.

זו לא הפעם הראשונה שכיסוי מנוע מטוס הסוחוי מתעופף באמצע טיסה. ביוני האחרון, מטוס של חברת Azimuth Airlines איבד את כיסוי המנוע הימני שלו לאחר ההמראה משדה התעופה ונוקובו (VKO) במוסקבה בטיסה A4-7053 לבאטומי (BUS). גם אז לא היו נפגעים.