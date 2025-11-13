סיפור מדהים של דאגה ומסירות לנוסעים שתועד בזמן אמת, מציג סצנה כואבת שנגמרה בהפי אנד קסום: זוג מבוגרים שעלו על טיסת דלתא מאטלנטה לקייפטאון, דרום אפריקה, איבדו את דרכוניהם בין הזמן שבו ביצעו צ'ק-אין לטיסה שלהם לבין הזמן שבו הטיסה עמדה להמריא. הצוות והנוסעים במטוס עזרו להם לחפש אותו על הסיפון, אך לא הצליחו למצוא אותו.

מאוכזבים ועצובים ירדו בני הזוג מהמטוס, וגם המזוודות שלהם הורדו מהמטוס. אבל אחרי שהם ירדו מהמטוס, דיילת המשיכה לחפש - ולבסוף מצאה אותו. סרטון שפורסם ברשתות החברתיות מתעד את התרגשותה של הדיילת שצעקה "לפתוח את הדלת".

בפועל, המטוס כבר יצא מהשער והחל את המראה אבל גשר הסילון חובר מחדש, דלת המטוס נפתחה, והצוות חיפש את הזוג כדי להחזיר אותם. הזוג עלה שוב למטוס - לקול תשואות רמות. הקפטן שהחזיר את המטוס סיפר כי זו הייתה הנסיעה האחרונה בקריירה שלו עבור דלתא.

נוסע שהיה במקום תיעד וסיפר: "הזוג המבוגר הזה היה על המטוס שלנו, נוסע לקייפטאון, והייתה להם תוכנית לטיול של חמישה שבועות, אבל איפשהו בין הצ'ק-אין בשער לעלייה למטוס הם איבדו את הדרכון שלהם, כאילו לא הצליחו למצוא אותו בשום מקום, חיפשו בכל מקום בתיקים שלהם, בדברים שלהם, ביקשו מכולם לחפש. אז המטוס שלנו חיכה כדי לנסות לעזור למצוא אותו, אבל הם לא הצליחו למצוא אותו".

לאחר שנמצא הדרכון והחל מסע החיפוש אחר זוג הנוסעים סיפר: "עכשיו אנחנו מנסים למצוא לאן הם הלכו. כי הם ירדו מהמטוס, לקחו את הדברים שלהם, ועכשיו אנחנו מנסים לאתר אותם כדי שיוכלו לחזור למטוס. אבל כשהם יחזרו למטוס, אני אומר לכם, זה הולך להיות מטורף".

הנוסע שהתרגש מהסיטואציה המיוחדת המשיך ואמר: "אני גם רוצה לציין שכאשר הם לא הצליחו למצוא את הדרכון שלהם והם היו צריכים לרדת מהמטוס, הם היו כל כך אדיבים, כל כך נחמדים וכל כך מתוקים. וכל מי שהיה במטוס היה שבור לב, כי היו להם את כל הדברים המדהימים האלה שתכננו לחמשת השבועות הקרובים, ולראות אותם צריכים לרדת מהמטוס היה ממש עצוב. אז העובדה שהדיילת הזאת בדלתא, גיבורה, מצאה את הדרכון הזה היא כל כך מדהימה. כל כך טובה. אני אוהב את דלתא", סיכם.