מטוס מנהלים התרסק בטורקיה - זו האישיות הבכירה שהייתה עליו

בתקשורת הטורקית מדווחים הערב (שלישי) על התרסקות מטוס מנהלים פרטי מעל שמי אנקרה. במקביל מדווח כי השדה באנקרה נסגר כרגע לטיסות. המטוס מסוג Dassault Falcon 50 (9H-DFS) היה בדרכו ללוב (MJI).

על פי דיווח ברשת NTV, אבד הקשר עם מטוס פרטי שעל פי ההערכה נשא את ראש המטה הכללי של צבא לוב, מוחמד עלי אחמד אל-חדד. יחד עם הרמטכ"ל היו בכירים נוספים.

שר הפנים של טורקיה אישר כי אבד הקשר עם המטוס שעליו היו ראש המטה הכללי של צבא לוב וארבעה נוספים. לדבריו, המטוס היה בדרכו מאנקרה לטריפולי, נשלחה משם בקשה לנחיתת חירום באנקרה, אך לאחר מכן לא נוצר קשר.

המטוס המריא מבירת טורקיה, אנקרה, זמן קצר לפני שפורסמו דיווחים על אובדן אות הרדיו שלו. המרחב האווירי של אנקרה נסגר זמנית, וכך גם נמל התעופה אסנבוגה באנקרה.

זה קרה במהלך ביקור מתוכנן שהוכרז על ידי משרד ההגנה הטורקי מוקדם יותר השבוע. הוא נפגש היום עם שר ההגנה הלאומי של טורקיה, יאסר גולר. עד כה לא פורסמה תגובה טורקית רשמית בנושא.