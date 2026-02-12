דרמה של ממש נרשמה בנמל התעופה הבינלאומי רג'יב גנדי (HYD) שבהודו לאחר שהתקבל איום בפצצה כנגד טיסה של חברת גאלף אייר שהמריאה ממנאמה, בחריין, להיידראבאד. האיום, שנשלח דרך הדואר האלקטרוני הזהיר מפני "פיצוץ עם נחיתת המטוס".

ההודעה המאיימת, שהתקבלה אמש (רביעי) בשעה 22:30, התקבלה זמן קצר לאחר המראת הטיסה ממנאמה להיידראבאד. ההודעה נשלחה מכתובת דוא"ל לא מזוהה למספר כתובות דוא"ל רשמיים של שדות התעופה, המיועדים לשירות לקוחות ומחלקות אבדות ומציאות.

במייל שהתקבל נכתב: "ג'יהאד קדוש: צפוי פיצוץ בטרמינלים של נמל התעופה של היידראבאד כאשר מטוס גאלף אייר 274 מבחריין נוחת ב-RGIA". השולח טען שהוא מייצג את "נמרי השחרור של טאמיל אלאם", ארגון טרור שפעל בעבר בסרי לנקה ושאף להקמת מדינה עצמאית למיעוט הטמילי במדינה.

באימייל נכתב כי חברים שאומנו על ידי הארגון נמצאים על סיפון הטיסה, וכי יתרחש פיצוץ עם הנחיתה בשדה התעופה. כמו כן, נכללו בו האשמות חמורות נגד אישים פוליטיים מסוימים.

הרשויות בנמל התעופה הבינלאומי רג'יב גנדי הגבירו את המעקב בתוך שדה התעופה וסביבתו כאמצעי זהירות. יחידת גילוי וסילוק פצצות ביצעה סריקות יסודיות באזורי הצ'ק-אין וההגעה. בנוסף, הגבירו את בדיקות האבטחה האקראיות ברחבי אזורי הטרמינל כדי להבטיח את בטיחות הנוסעים.

במקביל, רשויות אכיפת החוק פתחו בחקירה כדי לאתר את מקור האימייל ולזהות את השולח. "צוותים טכניים בוחנים ראיות דיגיטליות כדי לקבוע את המקור. הרשויות ממשיכות לעקוב אחר המצב תוך שמירה על אבטחה מוגברת בכל מתקני שדה התעופה" נמסר.