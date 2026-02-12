נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף הערב (חמישי) בחריפות רבה ובאופן חסר תקדים את נשיא המדינה יצחק הרצוג - בעקבות כך שטרם העניק לנתניהו חנינה, כפי שביקש טראמפ מספר פעמים.

במהלך מסיבת עיתונאים שקיים בבית הלבן, אמר טראפ כי על הרצוג "להתבייש" נוכח כך שלא הביא לנתניהו חנינה. "אני חושב שהאדם הזה צריך להתבייש בעצמו", אמר טראמפ.

הוא הוסיף: "נשיא ישראל הכוח העיקרי שיש לו הוא הכוח לתת חנינות והוא לא... הוא לא רוצה לעשות עכשיו כי כנראה יאבד את הכוח שלו".

טראמפ המשיך ואמר: "ביבי היה ראש ממשלה טוב בזמן מלחמה, ואני חושב שהייתי החבר הכי טוב של ישראל שהיה אי פעם. אנשים אומרים מעבר לנשיאים אחרים שהיו להם אי פעם".

במהלך מסיבת העיתונאים גם הציב טראמפ אולטימטום לאיראן ואמר כי בחודש הקרוב "הם יצטרכו להחליט, או שזה יהיה טראומתי עבורם".

כשנשאל על אודות האחריות לטבח שמחת תורה, אמר שזו הייתה מתקפה נוראית ושכולם אחראים. "ביבי לא ראה את זה מגיע, ואף אחד אחר לא היה רואה את זה במקומו".