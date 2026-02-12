כיכר השבת
"יאבד את הכוח שלו"

טראמפ במתקפה חריפה וחסרת תקדים על הרצוג: "צריך להתבייש, מביש"

במהלך מסיבת עיתונאים בבית הלבן תקף נשיא ארצות הברית טראמפ את נשיא המדינה הרצוג: "צריך להתבייש שלא נתן חנינה לנתניהו, ביבי היה ראש ממשלה טוב בזמן מלחמה, אני חושב שזה מביש" (בעולם) 

8תגובות
(צילום: אבי אוחיון/ לע״מ)

נשיא ארצות הברית תקף הערב (חמישי) בחריפות רבה ובאופן חסר תקדים את נשיא המדינה יצחק הרצוג - בעקבות כך שטרם העניק לנתניהו חנינה, כפי שביקש טראמפ מספר פעמים.

במהלך מסיבת עיתונאים שקיים בבית הלבן, אמר טראפ כי על הרצוג "להתבייש" נוכח כך שלא הביא לנתניהו חנינה. "אני חושב שהאדם הזה צריך להתבייש בעצמו", אמר טראמפ.

הוא הוסיף: "נשיא ישראל הכוח העיקרי שיש לו הוא הכוח לתת חנינות והוא לא... הוא לא רוצה לעשות עכשיו כי כנראה יאבד את הכוח שלו".

טראמפ המשיך ואמר: "ביבי היה ראש ממשלה טוב בזמן מלחמה, ואני חושב שהייתי החבר הכי טוב של ישראל שהיה אי פעם. אנשים אומרים מעבר לנשיאים אחרים שהיו להם אי פעם".

במהלך מסיבת העיתונאים גם הציב טראמפ אולטימטום לאיראן ואמר כי בחודש הקרוב "הם יצטרכו להחליט, או שזה יהיה טראומתי עבורם".

כשנשאל על אודות האחריות לטבח שמחת תורה, אמר שזו הייתה מתקפה נוראית ושכולם אחראים. "ביבי לא ראה את זה מגיע, ואף אחד אחר לא היה רואה את זה במקומו".

0 תגובות

8
תקוף את איראן וסתום ת'פה
אמנון
7
בוז'י ישן בשעות האלה הוא יגיב מחר לכאורה.
עידן
6
הימין צריך להתבייש שבמקום להגיש על מגש של כסף את הנשיאות לגברת מרים פרץ האשה מעוררת ההשראה הזאת. נתנו לקונילמל המפוחד הזה שכולו תבול בפוליטיקה את הנשיאות.
קובי

