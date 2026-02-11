בצעד חריג, רשות התעופה הפדרלית של ארצות הברית (FAA) סגרה הלילה (בין שלישי לרביעי) באופן פתאומי את המרחב האווירי מעל אל פאסו שבטקסס למשך עשרה ימים, בשל מה שהוגדר כ"סיבות ביטחוניות מיוחדות".

לפי הודעת רשות התעופה הפדרלית, הסגירה נכנסה לתוקף מאוחר בלילה שבין שלישי לרביעי ותחול עד ה-20 בפברואר בשעה 23:30 לפי שעון אזור ההרים. מדובר באיסור טיסות מלא ברדיוס של כעשרה מיילים מדרום-מערב לעיר, מהקרקע ועד לגובה 18 אלף רגל.

לפי הודעת ה-FAA, האזור סווג כ"מרחב אווירי ביטחוני לאומי", ונמסר כי מטוסים שיפרו את ההגבלות "עלולים להיות מיורטים", מעוכבים ואף להיחקר על ידי רשויות האכיפה.

עוד נכתב כי ייתכנו צעדים חמורים נוספים, בהם שלילת רישיונות טיסה, כתבי אישום פליליים ואף שימוש בכוח קטלני במקרה של איום ביטחוני מיידי. הרשות לא סיפקה פרטים נוספים על אופי האיום.

המרחב נסגר לחלוטין לתנועת מטוסים אזרחיים, צבאיים ואף מסוקים משטרתיים ורפואיים - מהלך חריג ביותר שלא נרשם מאז אירועי ה-11 בספטמבר. גם סגירת המרחב האווירי סביב ניו אורלינס לאחר הוריקן קתרינה נומקה אז בנסקי הסופה, ולא מטעמי ביטחון.

שדה התעופה הבינלאומי של אל פאסו, המכונה כ"שער של מערב טקסס, דרום ניו מקסיקו וצפון מקסיקו", עצר לחלוטין את פעילותו. בשנת 2025 עברו בנמל התעופה כ-3.5 מיליון נוסעים.

חברות התעופה סאות'ווסט, יונייטד, אמריקן ודלתא השעו את טיסותיהן לאל פאסו ולערים אחרים. בהודעה רשמית נמסר: "ה-FAA הוציא בהתראה קצרה צו האוסר על טיסות אל ומאל פאסו. חברות התעופה עודכנו כי מדובר בנושא ככל הנראה לביטחון".

גורמים מקומיים שצוטטו בסוכנות הידיעות רויטרס הזהירו כי הסגירה צפויה לגרום לפגיעה משמעותית בעיר ובאזור כולו, וציינו כי מצב דומה לא נראה מאז מתקפת 11 בספטמבר. ברשות התעופה ובנמל התעופה המקומי נמסר כי נבחנות הנחיות נוספות.

עוד צויין כי גורמים בחברת התעופה מסרו לרויטרס כי קרקוע הטיסות בשדה נקשר לשימוש הפנטגון בטכנולוגיית רחפנים צבאיים שנועדו לפתור את בעיית הסמים המקסיקנים שמגיעים מגבול ארה"ב-מקסיקו.