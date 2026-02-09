תקרית חריגה בחוף השנהב: טיסה של אייר פראנס מפריז נחתה בטעות בתוך בסיס צבאי הממוקם בסמוך לשדה התעופה לאביג'אן, והקפיצה את כוחות הביטחון, מה שגרם לעיכובים ולהפרעות תפעוליות בשדה. בטיסה היו 283 נוסעים ו-12 אנשי צוות, לא היו נפגעים במהלך האירוע.

התקרית החריגה אירעה ב-3 בפברואר בנמל התעופה הבינלאומי פליקס הופואט-בואיני (ABJ), כשר טיסה של אייר פראנס , שהופעלה על ידי מטוס איירבוס A350-900 משדה התעופה פריז-שארל דה גול (CDG) ונחתה בשלום על המסלול.

אלא שלאחר הנחיתה ובמהלך פעולות הסעה, בקרת התנועה האווירית הורתה לצוות להמשיך לכיוון הטרמינל האזרחי באמצעות מסלול הסעה מקביל. במקום זאת, המטוס פנה לנתיב המוביל לבסיס חיל האוויר הצבאי אבידג'אן.

הטעות החריגה הציבה את המטוס רחב הגוף בתוך בסיס צבאי מאובטח במיוחד שלא תוכנן לתנועת מטוסים אזרחיים. גודלו של ה-A350 מנע תמרון בטוח על מסלול ההסעה הצר, מה שהותיר את המטוס ללא תנועה.

צוותי קרקע של שדה התעופה פרסו ציוד גרירה מיוחד כדי להוציא את המטוס בזהירות מהאזור הצבאי. מבצע החילוץ ארך מספר שעות עד שהמטוס הגיע לעמדת חניה אזרחית, שם נוסעים יכלו סוף סוף לרדת מהמטוס.

העיכוב הממושך שיבש את פעילות שדה התעופה בשעות הערב המאוחרות. ההשלכות התפעוליות התרחבו מעבר לאי הנוחות לנוסעים. קו החזרה המתוכנן לפריז, טיסה AF703, בוטל עקב עיכוב בזמינות המטוס והצורך בבדיקות בטיחות.

אייר פראנס שלחה צוות טכני מפריז לבדוק את המטוס, תוך התמקדות במצב הנחיתה והצמיגים לאחר שטס על מסלול הסעה שלא תוכנן למשקל ולגודל של מטוס כזה.

רשויות התעופה של חוף השנהב פתחו בחקירה רשמית לבחינת התקשורת בין מגדל הפיקוח לצוות תא הטייס. מטרת החקירה היא לקבוע כיצד סטה כלי הטיס מנתיב ההסעה שהוקצה לו ונכנס לאזור צבאי מוגבל. הממצאים עשויים להוביל להתאמות פרוצדורליות כדי למנוע אירועים דומים.