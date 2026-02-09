רגעי דרמה בשדה: מטוס איבד גלגל במהלך הנחיתה - כך זה נגמר

הגלגל יצא לטיול ( צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א )

דרמה של ממש נרשמה אמש (ראשון) בנמל התעופה הבין לאומי טאויואן (TPE) כאשר צמיג מטוס בואינג 737-8GJ של חברת T'way Air בטיסה TW687 מג'ג'ו לטאיפיי, התנתק מכּן הנסע הימני במהלך הנחיתה. המטוס נחת בשעה 15:52 (שעון מקומי) והוסע בבטחה לעמדת חניה A2 ונעצר בשעה 15:54. לא דווח על נפגעים.

בעקבות האירוע נסגר המסלול הצפוני בנמל התעופה והפעילות התבצעה זמנית על מסלול אחד בלבד. בשל עומס תנועת מטוסים בשעת שיא, מספר מטוסים נדרשו להמתין באוויר עד לאישור נחיתה. באופן מעניין, כתוצאה מהעיכובים שלוש טיסות הכריזו בתוך כ-10 דקות על "מצב חירום דלק". מצב חירום דלק (Fuel emergency) הוא דיווח של צוות האוויר כי כמות הדלק שנותרה מגבילה את האפשרות להמשך המתנה באוויר או לסטייה לשדה חלופי. זו דרגה אחת יותר מ"מינימום דלק", מצב שבו לצוות אין יותר מרווחים לעיכובים אבל זהו לא מצב חירום.

רק לפני שבוע וחצי אירע מקרה דומה, כאשר טיסה של בריטיש איירווייז איבדה גלגל נחיתה ימני אחורי במהלך ההמראה מלאס וגאס ללונדון. הטיסה נמשכה למרות אובדן הגלגל ונחתה בשלום בנמל התעופה הית'רו בלונדון.

שדה התעופה הבינלאומי מסר כי הוא מודע לאירוע שבו היה מעורב מטוס של בריטיש איירווייז, שיצא ללונדון, וציין כי הוא "נחת בשלום ללא אירועים נוספים". עוד נמסר כי הצמיג נאסף משטח שדה התעופה, כשלא דווח על נפגעים או על נזק, והמועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה עודכנה באירוע.

מוקדם יותר בחודש, מטוס של יונייטד איירליינס איבד אחד מגלגלי הנחיתה שלו במהלך נחיתה בנמל התעופה הבינלאומי של אורלנדו (MCO). במהלך הנחיתה, המטוס ביצע נחיתה חזקה. לאחר מכן, המטוס קיפץ בצורה משמעותית על המסלול. זמן קצר לאחר מכן, אחד הגלגלים של גלגל הנחיתה הקדמי התנתק לחלוטין והתגלגל על ​​פני האספלט.

למרות האירוע, איש לא נפגע. הטיסה נשאה 200 נוסעים ו-6 אנשי צוות. לאחר הנחיתה, הנוסעים ירדו מהמטוס והמשיכו לטרמינל באוטובוס. בשל התקרית, שדה התעופה השהה את הנחיתות וההמראות לזמן מסוים.