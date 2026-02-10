הזמין טיסה לניקרגואה ונחת ביפן: ויקטור קלדרון רכש כרטיס טיסה מלוס אנג'לס לעיר מנגואה בניקרגואה, עם עצירה וטיסת המשך מיוסטון, טקסס. הוא עלה על המטוס והתיישב במושב המסומן בכרטיס הטיסה שלו.

לאחר מספר שעות החל קלדרון לתהות מדוע הטיסה מלוס אנג'לס ליוסטון אורכת זמן רב יותר מהמתוכנן, והוא פנה אל צוות המטוס בשאלה מדוע המטוס עדיין לא נחת בטקסס. לתדהמתו, הודיע לו צוות המטוס כי מדובר בטיסה לטוקיו, יפן.

קלדרון ההמום הבין כי עלה על הטיסה הלא נכונה, לאחר שאף אחד מאנשי הבידוק וצוות הקרקע לא שם לב כי הכרטיס שלו הוא לניקרגואה. מכיוון שלא ניתן היה להסיט את המטוס ממסלולו, נאלץ קלדרון להמשיך בטיסה הארוכה עד שנחת כעבור שעות ספורות בטוקיו.

לאחר מכן נאלץ קלדרון ללון בבית מלון בטוקיו, לרכוש כרטיסי טיסה חזרה לארה"ב, ומשם שוב כרטיס לניקרגואה, בתקווה כי הפעם יצליח להגיע ליעד המקורי.

מצרי הורמוז: פקודת הכניעה האמריקנית מול איראן דוד הכהן וב. ניסני | 22:41

חברת התעופה "יונייטד איירליינס" הודיעה כי פתחה בבדיקה כיצד עלה קלדרון לטיסה הלא נכונה, ומדוע איש מאנשי צוות הקרקע לא שם לב לטעות. דובר חברת התעופה סיפר כי יצר קשר עם קלדרון, והציע לו פיצוי כספי והתנצלות על הטעות.

"בדקנו מול שדה התעופה כדי להבין כיצד זה קרה. פנינו ישירות ללקוח כדי להתנצל על החוויה שלו והצענו זיכויים והחזר כספי. אנו תמיד ממליצים ללקוחות לעקוב אחר השלטים בשער והודעות העלייה למטוס, כדי לוודא שהמטוס אליו הם עולים מגיע ליעדם", אמר דובר יונייטד איירליינס.