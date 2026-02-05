כיכר השבת
איך הייתם מגיבים?

איכס: הנוסע הזמין ארוחה בטיסה - ונדהם לגלות מה מסתתר בין עלי החסה

נוסע זועם שטס במחלקת עסקים של אמריקן איירליינס, סיפר כי בתוך הארוחה שהזמין הסתתר לו... חילזון תחת עלי החסה | הוא כתב כי "כנראה שהחילזון הזה היה שם בשדה, נצמד לחסה והיה תחוב בקפלי החסה ולא נשטף בעיבוד. איש לא שם לב לכך במטבח הקייטרינג, וזהו כישלון בבקרה" (תעופה)

אוכל במטוס. אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

נוסע זועם שטס במחלקת עסקים של אמריקן איירליינס מליבריה, קוסטה ריקה לדאלאס ביום שני, סיפר בפוסט ברשת 'רדיט' כי בתוך הארוחה שהזמין הסתתר לו... חילזון תחת עלי החסה.

הוא כתב כי "כנראה שהחילזון הזה היה שם בשדה, נצמד לחסה והיה תחוב בקפלי החסה ולא נשטף בעיבוד. איש לא שם לב לכך במטבח הקייטרינג, וזהו כישלון בבקרה". החברה לא מסרה תגובה.

גולש שהגיב לו, שיתף גם הוא בחוויה של וכתב: "זה לא כל כך נדיר. בשני מקרים נפרדים מצאתי חילזון בסלט שלי בטיסות מפריז, צרפת. אחת הייתה בטיסה מנמל התעופה פריז-אורלי (ORY) והשנייה הייתה בטיסה מנמל התעופה שארל דה גול (CDG)".

לדבריו, "בשני המקרים, הדיילת שהראיתי לה את זה הגיבה שהם אף פעם לא אוכלים את האוכל שמוגש באף אחד משדות התעופה". "הם בחוכמה מביאים את הארוחות שלהם מהבית", ציין.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

כיכר השבת
