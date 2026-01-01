הסערה החורפית שפקדה היום את ישראל הביאה איתה דרמה בלתי צפויה בשחקים: נוסעי טיסת טרנסאוויה TO3458 מנמל התעופה אורלי בפריז, כבר התכוננו למפגש עם הקרקע הישראלית אחר הצהריים (1.1), אך לטבע היו תוכניות אחרות.

רגע לפני הנגיעה במסלול, קיבל צוות הטיסה דיווח על מזג אוויר סוער במיוחד שמתפתח מעל נתב"ג. למרות שטיסות אחרות שנחתו דקות ספורות לפניו ואחריו הצליחו להשלים את המשימה, הטייס נתקל בתנאים שלא אפשרו נחיתה בטוחה.

הסיבוב מעל הים וההחלטה הגורלית

לאחר סיבוב המתנה מותח (Holding Pattern) מעל נמל התעופה, וניסיון להמתין לחלון הזדמנויות במזג האוויר, החליט הקברניט שלא לקחת סיכונים מיותרים. במקום להמר על המסלול הרטוב בנתב"ג, הוא ביטל את הנחיתה והסיט את המטוס לעבר נמל התעופה בלרנקה, קפריסין.

לאחר שהייה של כשעתיים על הקרקע באי השכן, כשהרוחות בנתב"ג נרגעו מעט, המריא המטוס שוב והשלים את מסעו לישראל בשלום.

אירוע נדיר בשמי ישראל

ביטולי נחיתות בנתב"ג בשל תנאי מזג אוויר נחשבים לאירוע חריג ונדיר במיוחד.

נמל התעופה בן גוריון נחשב לאחד הנוחים והבטוחים בעולם לנחיתה גם בתנאים קשים, בוודאי בהשוואה למראות שנראו רק בשבוע שעבר בחוף המזרחי של ארה"ב – שם סופות שלגים שיתקו מאות טיסות במהלך חג המולד.

למרות אי הנוחות הזמנית שנגרמה לנוסעים, ההחלטה המקצועית של הטייס להסיט את הטיסה הבטיחה נסיעה בטוחה יותר למאות הנוסעים.