כיכר השבת
לא לקח סיכון

ב-200 רגל: המטוס כמעט נגע במסלול – ואז הגיעה הפקודה "תעלה חזרה"

בעוד שאר המטוסים נוחתים כסדרם, מזג אוויר קיצוני ופתאומי אילץ את טיסה TO3458 לחשב מסלול מחדש • לאחר המתנה מתוחה מעל הים, קיבל הטייס החלטה דרמטית: נוחתים בקפריסין • כל הפרטים (בארץ, תעופה)

מטוס קרוב לנחיתה (צילום: ב"מ)

הסערה החורפית שפקדה היום את ישראל הביאה איתה דרמה בלתי צפויה בשחקים: נוסעי טיסת טרנסאוויה TO3458 מנמל התעופה אורלי בפריז, כבר התכוננו למפגש עם הקרקע הישראלית אחר הצהריים (1.1), אך לטבע היו תוכניות אחרות.

רגע לפני הנגיעה במסלול, קיבל צוות הטיסה דיווח על מזג אוויר סוער במיוחד שמתפתח מעל נתב"ג. למרות שטיסות אחרות שנחתו דקות ספורות לפניו ואחריו הצליחו להשלים את המשימה, הטייס נתקל בתנאים שלא אפשרו נחיתה בטוחה.

הסיבוב מעל הים וההחלטה הגורלית

לאחר סיבוב המתנה מותח (Holding Pattern) מעל נמל התעופה, וניסיון להמתין לחלון הזדמנויות במזג האוויר, החליט הקברניט שלא לקחת סיכונים מיותרים. במקום להמר על המסלול הרטוב בנתב"ג, הוא ביטל את הנחיתה והסיט את המטוס לעבר נמל התעופה בלרנקה, קפריסין.

לאחר שהייה של כשעתיים על הקרקע באי השכן, כשהרוחות בנתב"ג נרגעו מעט, המריא המטוס שוב והשלים את מסעו לישראל בשלום.

אירוע נדיר בשמי ישראל

ביטולי נחיתות בנתב"ג בשל תנאי מזג אוויר נחשבים לאירוע חריג ונדיר במיוחד.

נמל התעופה בן גוריון נחשב לאחד הנוחים והבטוחים בעולם לנחיתה גם בתנאים קשים, בוודאי בהשוואה למראות שנראו רק בשבוע שעבר בחוף המזרחי של ארה"ב – שם סופות שלגים שיתקו מאות טיסות במהלך חג המולד.

למרות אי הנוחות הזמנית שנגרמה לנוסעים, ההחלטה המקצועית של הטייס להסיט את הטיסה הבטיחה נסיעה בטוחה יותר למאות הנוסעים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר