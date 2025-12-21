אירוע חריג אירע ביום שישי האחרון נמל התעופה הבינלאומי "בניטו חוארז" שבמקסיקו סיטי, לאחר שטייס של חברת התעופה המקסיקנית Magnicharters סירב להמריא ממקסיקו סיטי, והסביר לנוסעים שמדובר במחאה נגד מעסיקיו.

הטייס אמר לנוסעים שהוא מוחה על כך שמעסיקיו חייבים לו כסף ולא משלמים לו כבר חמישה חודשים. "המטוס הזה לא ממריא עד שהם משלמים את מה שהם חייבים לי", אמר הטייס לעשרות הנוסעים ההמומים.

בסרטון שהופץ ברשת והפך לוויראלי אמר הטייס לנוסעים: "אני מצטער, זה לא מגיע לכם. אני עובד בחברת התעופה הזאת כבר כמעט שלוש שנים, ולא קרה לי שלא השלמתי טיסה". הוא התנצל על אי הנוחות וחזר והדגיש כי בטיחות הנוסעים היא בראש סדר העדיפויות שלו.

לפי הדיווחים במקסיקו הטייס, שנעל את עצמו בקוקפיט, נעצר בסיום התקרית, והנוסעים פונו מהמטוס. גורמים רשמיים בנמל התעופה הודיעו כי הרשויות חוקרות את האירוע. פעולה זו שיתקה את טרמינל נמל התעופה למשך מספר שעות, מה שאילץ את הרשויות הפדרליות להתערב כדי לפנות את המטוס ולעצור את הטייס.