כך זה נגמר
פאניקה בשמים: המנוע עלה באש לאחר ההמראה והמטוס התמלא בריח שרוף | צפו
טיסה של חברת התעופה Latam Airlines, שטסה הלילה (בין רביעי לחמישי) בקו בוגוטה-קאלי, חוותה תקלה באחד ממנועיה דקות ספורות לאחר ההמראה משדה התעופה אל דוראדו | הנוסעים חוו רגעי פאניקה אחרי שנראה עשן באחד מהמנועים, בנוסף פשט ריח שרוף והם חשו זעזועים | הצוות קיבל החלטה מיידית לחזור לשדה התעופה בבוגוטה | נוסע שהיה על הטיסה סיפר כי "הנוסעים צרחו והתפללו, כולם בסדר, אך עדיין מזועזעים" | צפו בתיעוד מהמטוס (תעופה)
