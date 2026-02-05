כך זה נגמר פאניקה בשמים: המנוע עלה באש לאחר ההמראה והמטוס התמלא בריח שרוף | צפו טיסה של חברת התעופה Latam Airlines, שטסה הלילה (בין רביעי לחמישי) בקו בוגוטה-קאלי, חוותה תקלה באחד ממנועיה דקות ספורות לאחר ההמראה משדה התעופה אל דוראדו | הנוסעים חוו רגעי פאניקה אחרי שנראה עשן באחד מהמנועים, בנוסף פשט ריח שרוף והם חשו זעזועים | הצוות קיבל החלטה מיידית לחזור לשדה התעופה בבוגוטה | נוסע שהיה על הטיסה סיפר כי "הנוסעים צרחו והתפללו, כולם בסדר, אך עדיין מזועזעים" | צפו בתיעוד מהמטוס (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 18:25