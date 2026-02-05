כיכר השבת
כך זה נגמר

פאניקה בשמים: המנוע עלה באש לאחר ההמראה והמטוס התמלא בריח שרוף | צפו

טיסה של חברת התעופה Latam Airlines, שטסה הלילה (בין רביעי לחמישי) בקו בוגוטה-קאלי, חוותה תקלה באחד ממנועיה דקות ספורות לאחר ההמראה משדה התעופה אל דוראדו | הנוסעים חוו רגעי פאניקה אחרי שנראה עשן באחד מהמנועים, בנוסף פשט ריח שרוף והם חשו זעזועים | הצוות קיבל החלטה מיידית לחזור לשדה התעופה בבוגוטה | נוסע שהיה על הטיסה סיפר כי "הנוסעים צרחו והתפללו, כולם בסדר, אך עדיין מזועזעים" | צפו בתיעוד מהמטוס (תעופה)

הטיסה לאחר הנחיתה
הטיסה לאחר הנחיתה| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
הטיסה לאחר הנחיתה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
(צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר