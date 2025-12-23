רשות התחרות צפויה להטיל קנס בגובה עשרות מיליוני שקלים על חברת התעופה אל על בעקבות המחירים המופרזים במלחמה. נבדקת אפשרות להטיל עיצום כספי גם על המנכ"לית לשעבר דינה בן-טל גננסיה.
באפריל 2024 דווח כי רשות התחרות החלה לערוך בדיקה בעניין אל-על, נוכח המחירים הגבוהים שמציעה החברה ללקוחות בזמן המלחמה. זאת בזמן שחברות תעופה זרות ומתחרות ביטלו טיסות לישראל וממנה לאירופה. למעשה, החברה הישראלית פעלה לבד בכל הנוגע לטיסות לארצות הברית וממנה.
החקירה עסקה במחירי הטיסות לארצות הברית וליעדי אירופה. אל-על טענה במסמכים פנימיים, כולל כאלה שהועברו לרשות התחרות, שהעליות היו בשיעור של 5% בממוצע בלבד.
אל על מסרה אז כי "מאז פרוץ המלחמה ונוכח השלכותיה, חברת אל על נמצאת בשיח שוטף ובשקיפות מלאה מול הרשות בנושא המחירים. אנו מנהלים מדיניות מחירים מוקפדת ומותאמת למצב, ומאמינים שהבדיקה תעלה כי החברה נהגה באופן הוגן וראוי בהינתן אילוצי התקופה".
0 תגובות