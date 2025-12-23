מטוס אל על ( צילום: שאטרסטוק )

רשות התחרות צפויה להטיל קנס בגובה עשרות מיליוני שקלים על חברת התעופה אל על בעקבות המחירים המופרזים במלחמה. נבדקת אפשרות להטיל עיצום כספי גם על המנכ"לית לשעבר דינה בן-טל גננסיה.