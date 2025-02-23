רשת "רמי לוי בשכונה", שבבעלות איש העסקים רמי לוי, מתכננת להשיק כבר בשבוע הבא אתר משלוחים מהירים עצמאי, שיפעל במקביל לאתר הרגיל של הרשת | בשלב ראשון יופעל פיילוט בתל אביב, ובהמשך יורחב השירות לשאר הסניפים בארץ (צרכנות)
רשות התחרות הגישה כתבי אישום נגד מנהלים ברשתות המזון הגדולות, על מה האישום ואיך דווקא ראיונות תקשורתיים היו המניפולציה באמצעותם כולם 'הבינו' שאפשר לעלות מחירים | ראיון עם ראש מחלקת התחקירים ב'הצינור' שלוקח אותנו חזרה אל 'המלחמה הצרכנית' ואל מאחורי הקלעים של פרשת תיאום המחירים | צפו (חדשות כלכלה)
פסיכולוג מומחה על עשה ולא תעשה והתמודדות נכונה עם בשורות קשות | ראש מחלקת התחקירים בצינור על כתב התביעה של רשות התחרות | דוקטור צחוק על איך צוחקים למרות הקושי | למה ראש עיריית תל אביב מזהיר מפני האייפונים ודוימיו | מניפולציות המחירים (דבר)