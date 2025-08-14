טלטלה בשוק המשלוחים: חברה מפתיעה נכנסת לתחום - ותתחרה בוולט

רשת "רמי לוי בשכונה", שבשליטת רמי לוי, מתכננת להשיק כבר בשבוע הבא אתר משלוחים מהירים עצמאי, שיפעל במקביל לאתר הרגיל של הרשת. בשלב ראשון יופעל פיילוט בתל אביב, ובהמשך יורחב השירות לכל 32 סניפי "רמי לוי בשכונה" ברחבי הארץ. כך על פי דיווח היום (חמישי) ב"דה מרקר".

על פי הדיווח, המחירים באתר החדש יהיו נמוכים ב-5%–10% בהשוואה למחירים באפליקציית וולט. הסיבה: רשתות המזון משלמות לוולט עמלות של 17%–20% מהיקף ההזמנה, ועוד 3.8 שקלים נוספים בגין דמי תפעול למנויי וולט פלוס - ותוספות אלו מגולגלות לצרכנים.

לצד רמי לוי, גם רשתות אחרות החלו לבחון חלופות לוולט לקראת ביטול אפשרי של הפטור שהוענק לה על ידי רשות התחרות, וחלקן בוחנות מעבר למתחרים כמו תן ביס ומשלוחה.

הכניסה של רמי לוי לתחום המשלוחים באה ברקע הדיונים בחודשים האחרונים ברשות התחרות על ביטול הפטור שניתן לוולט, ההסדר אפשר לחברת המשלוחים הפופולרית בישראל ולענקיות הקמעונאות להשתמש בשירותי הפלטפורמה למוצרי מזון. המשמעות העיקרית היא שרשתות קמעונאות הגדולות יאלצו להתנתק מהשירות המשלוחים שאפליקציה מעניקה.

בוולט הגיבו השבוע: "ביטול הפטור לרשתות הסופרים יפגע ממשית בתחרות ובצרכנים, ואנחנו בטוחים שגם הגורמים העוסקים בעניין ישתכנעו, לאחר בחינה מלאה, שכך הם פני הדברים".