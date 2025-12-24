מיזם ההייטק החרדי קמא-טק, שיוזם ומלווה מסלולי תוכניות הכשרה ייעודיות לתלמידות הסמינרים במגמת הנדסאות תוכנה ועוד, מדווח על הצלחה כבירה לתוכנית ההכשרות, הפועלת בכל הסמינרים החרדיים ברחבי הארץ.

לפי נתונים שנחשפו לאחרונה, קמא-טק מלווה מדי שנה את הכשרתן של מאות תלמידות חרדיות בכל כלי הפרקטיקה העדכניים, במטרה לשלבן בעבודה בחברות ההייטק המובילות במשק. זאת, כאשר הבוגרות זוכות לשכר פתיחה גבוה מאוד כבר ביומן הראשון לעבודה - זהה לכל עובד הייטק ישראלי.

למעשה, זו לא פחות ממהפכה בשוק התעסוקה החרדי, כאשר תוכניות ההכשרה של קמא-טק חוללו שינוי מהותי בתחום. כיום, בוגרות ההכשרות מתקבלות לעבודה בחברות הייטק מובילות כגון גוגל, מיקרוסופט, אינטל ועוד - בשכר גבוה, לפי הממוצע הנהוג במשק.

בעת ההשמה בחברות, שמתבצעת בסמוך לתום ההכשרה, מקפידים בקמא-טק על יצירת סביבה מגוננת מבחינה רוחנית עבור העובדות החרדיות במקומות עבודתן, תוך שמירה על הערכים והאורח החיים החרדי.

יצוין, כי התוכנית המרכזית, אולטרה-קוד, מתקיימת במסגרת הסמינרים ומספקת מאות שעות לימוד נוספות מעבר לתוכנית ההכשרה הבסיסית. ההכשרה כוללת שיתוף פעולה ישיר עם חברות הטכנולוגיה המובילות כגון גוגל ואחרות, ולאחריה מתקיימים בוט-קאמפים המקנים התנסות מעשית.

למותר לציין כי התלמידות המצטיינות זוכות להזדמנויות ייחודיות להשתלבות בחברות הייטק גדולות בתפקידים טכנולוגיים, תוך שמירה מלאה על אורח החיים החרדי והסביבה הרוחנית המתאימה.

לאחרונה השיק משרד העבודה יחד עם קמא-טק את "תוכנית הנדסאיות פרימיום" - תוכנית המשך מורחבת המיועדת לתלמידות סמינרים הלומדות במסלולי תוכנה ומחשבים. התוכנית נבנתה על מנת לתת הכשרה יותר מעמיקה בתחומי היסוד של מדעי המחשב יחד עם התנסות מעשית בשיתוף פעולה עם חברות ההייטק המובילות.

בוגרות ההכשרות מצטיינות במקומות עבודתן. "מקרה בולט הוא של בת סמינר בת 19 שהתקבלה לחברת מובילאיי וזכתה בפרס עובדת מצטיינת. פרופ' אמנון שעשוע, בעל החברה, הביע השתאות מכך שבוגרת בית יעקב צעירה הצטיינה יותר מעובדים בעלי תארים אקדמיים גבוהים", מתאר משה פרידמן, מייסד קמא-טק.

מקרה נוסף התרחש בחברת טוגה נטוורק, כאשר אחת הבוגרות פיתחה פטנט טכנולוגי, וכשזה הוצג לפני מנהלי החברה מחו"ל, אלה שאלו היכן העובדת עשתה את הדוקטורט שלה. הם הופתעו לגלות, כי היא בוגרת מצטיינת של תוכנית קמא טק בסמינר בית יעקב...

כאמור, מיזם קמא-טק מכשיר מדי שנה מאות נשים חרדיות לעבודה בתעשיית ההייטק הישראלית. הפעילות מתקיימת בכמה מסגרות מקבילות, ומתרחבות מדי שנה.

חשוב לציין כי המיזם פועל בתמיכתם של גדולי ישראל הרואים בו מפעל חיוני להחזקת בתים של תורה. "המטרה שלנו היא לאפשר לאברכים להמשיך בלימוד התורה תוך הבטחת פרנסה מכובדת לנשותיהם", מדגיש פרידמן. "אחד מגדולי ישראל אמר לי לא מכבר, כי "מה שאתם עושים הוא אחד ממפעלי החזקת התורה הגדולים ביותר בדור. כי איך בתים של תורה יתקיימו אלמלא שאותן נשים זוכות לפרנסה מכובדת?" אמר אותו גדול בישראל".