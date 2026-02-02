ההכשרה לפסח כוללת לוגיסטיקה מורכבת ותיאום מדויק בין הגורמים השונים: מערכת הכשרות, הנהלת המפעל, עובדי הייצור והמשגיחים. התיאום כולל החלפת והתאמת חומרי גלם מיוחדים וכשרים לפסח בהשגחה צמודה בכל תהליכי הייצור שבמפעלים השונים ברחבי תבל, בייצור מיוחד עבור קוקה- קולה בהשגחת רבני העיר בני ברק - הרב לנדא שליט״א והרב רוזנבליט שליט״א, ורבנות ת״א.

התהליך החל עמוק בתחילת החורף, כשפסח עוד נראה רחוק באופק, והסתיים בימים אלו – למעלה מחודשיים קודם החג.

בשבוע האחרון נערכה הכשרת המפעל במעמד מיוחד וחגיגי. נכחו במעמד: רבי חיים יצחק אייזיק לנדא ורבי שבח צבי רוזנבלט רבני העיר בני ברק, הרב יעקב רוז'ה, רב העיר בת ים והרב האחראי על מחלקת הכשרות ברבנות תל אביב, הרב יהודה כץ הי"ו מלשכת רבני העיר בני ברק והאחראי מטעמם על הכשרות בחברת קוקה-קולה', הרב משה כהן הי"ו מפקח ראשי ואחראי על ההכשרה לפסח מטעם מערכת רבני העיר בני ברק, הרב בועז הלוי הי"ו מפקח ראשי ברבנות תל-אביב, הרב בנציון פרידמן הי"ו מנהל מחלקת כשרות תל- אביב, הרב אברהם שטיצברג הי"ו האחראי על הכשרות בחברה קוקה-קולה בישראל', המנהל הרב יצחק זנדמן הי"ו והרב אהרן פולק הי"ו מלשכת רבני העיר בני ברק.

את פני הרבנים שליט"א קיבלו מר אידו גבעון – מנהל המפעל, מר דורון וולף – טכנולוג המפעל, ומר ולדמיר וול – מנהל חדר סירופ.

רבי חיים יצחק אייזיק לנדא רב אב"ד דבני ברק, ציין את ההקפדה היתרה על איסור חמץ בפסח במפעל קוקה-קולה בישראל הנוהג בהכשרתו לפסח ולאורך כל השנה, בכל חומרות הכשרות תוך שיתוף פעולה מבורך עם מערך הכשרות של רבנות תל אביב.

רבי שבח צבי רוזנבלט, רב אב"ד דבני ברק, הביע אף הוא את קורת רוחו משיתוף הפעולה הברוך: "אני נפעם בכל שנה מעומקם של דקדוקי הכשרות של מפעל קוקה-קולה'. שיתוף הפעולה החם וההדוק של מנהלי החברה ועובדיה עם מערך הכשרויות ראוי להערכה רבה. מאחל לכל העושים במלאכה עוד שנים רבות של עשייה מבורכת".

הרב יעקב רוז'ה דן לעומק עם רבני העיר בני ברק, על דרכי הכשרת סירי בישול בעלי דופן כפולה, ע"י קיטור חי והמסתעף, והביא עובדות מניסיונו הרב בשטח לאורך השנים.

מר אידו גבעון, מנהל מפעל קוקה-קולה: "אני רוצה להודות לרבני מערכי הכשרויות על העבודה המשותפת והאוזן הקשבת לאורך כל השנה, וכמובן לקראת חג הפסח. שיתוף הפעולה הפורה מסייע לנו רבות בתהליכי הייצור, וזוכה לשבחים רבים בקרב צרכני המהדרין. תודה גדולה לכל אנשי המפעל על עשייתם המבורכת וההירתמות המלאה להכשרת המפעל וקווי הייצור לחג הפסח".

עם השלמת תהליך ההכשרה בכל דקדוקי הכשרות הנדרשים, קווי הייצור במפעל בבני ברק עובדים במלוא התפוקה, כשצוות משגיחים נמצא במקום ומפקח בדקדקנות על כל שלבי הייצור הכשר לפסח. כל זאת, על מנת לספק את הביקוש הגדול לענג את חג המצות הבעל"ט עם קוקה- קולה בכשרות המהודרת לפסח של מורינו רבני העיר בני ברק ורבנות העיר ת"א.